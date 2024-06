Druisheim

20:50 Uhr

Früher borgten alle bei ihm: "Jetzt muss ich die anderen fragen"

Plus In Druisheim haben Rekordmengen an Wasser Keller und Wohnungen verwüstet. Manche Menschen stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Wie machen sie weiter?

Von Veronika Ellecosta

Auch wenn er auf seinem Grundstück aktuell nur wenig zu bewachen hat, läuft Hund Mogli pflichtbewusst die Einfahrt entlang und bellt. In der Küche räumt Blandina Willner gerade die Schränke aus, in den Händen in blauen Latexhandschuhen hält sie einen Stabmixer. Im Nebenraum, wo einst das Wohnzimmer war, türmen sich die Habseligkeiten der Familie Willner: Gläser, Bücher, Fotos in Rahmen, Orchideen. Das Wasser hat dort die Tapeten zerfressen, die Holzmöbel aufgeweicht und den Boden ruiniert. Mehr als einen halben Meter hoch floss es durch das Erdgeschoss. "Das Hochwasser war am Sonntag mein Überraschungsgeschenk zum Geburtstag", sagt Blandina Willner bitter und steht, immer noch mit dem Stabmixer in der Hand da, inmitten von dem, was die Flut übrig gelassen hat und was sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Enkel in den nächsten Stunden aus der der Wohnung hinaus tragen wird. Das meiste davon wird im Sperrmüllcontainer landen.

An den Holzmöbeln im Haus der Familie Willner lässt sich erkennen, wie hoch das Wasser in den vergangenen Tagen stand. Foto: Veronika Ellecosta

Den Mertinger Ortsteil Druisheim hat am Sonntagnachmittag das Wasser heimgesucht. Es ist nicht nur über die Schmutter gekommen, sondern vor allem über die Felder von Nordendorf her, wie Feuerwehrkommandant Florian Völk erklärt. Im Nachbarort sei ein Damm gebrochen und das Wasser konnte über die Durchlässe unter der Kreisstraße nicht abfließen. Hinter dem Matthäus-Günther-Weg staute es sich daher auf. Die Feuerwehr versuchte noch, mit Sandsäcke und Schotter gegen die Fluten anzukämpfen und den steigenden Pegel abzupumpen. Als sie am Sonntagnachmittag aufgeben mussten, schwappte die Welle in die Siedlung hinein, füllte Keller auf und floss in Erdgeschosswohnungen. Weil die Häuser bereits am Samstag evakuiert worden waren, konnte Schlimmeres verhindert werden. Viele Menschen kehrten am Montag zurück und sahen, was die Flut angerichtet hatte.

