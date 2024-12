Breitband-Ausbau in Genderkingen vor dem Abschluss

Eine erfreuliche Bilanz legte Bürgermeister Leonhard Schwab in der Jahresschluss-Sitzung des Gemeinderates vor. Viele Projekte konnten vorangebracht werden. Die Sanierung der Kläranlage sei bautechnisch abgeschlossen, die Schlussrechnung werde derzeit erstellt. Der Breitbandausbau steht laut Schwab vor dem Abschluss – lediglich in einem Teilstück der Hauptstraße müssen noch Glasfaserleitungen verlegt werden. Der Ausbau erfolgt eigenwirtschaftlich durch die Firma DSLmobil. Damit fallen beim jetzigen Innerorts-Ausbau für die Gemeinde keine Kosten an.

Wermutstropfen in der Jahresbilanz ist das Juni-Hochwasser. Die Asyl-Unterkunft am Forstmahd wurde geflutet, war nur noch mit dem Boot erreichbar und ist seither nicht mehr nutzbar. Nach diversen Besprechungen mit Gutachtern und Versicherung steht 2025 im Gemeinderat die Entscheidung über das weitere Vorgehen an. Das Hochwasser brachte zudem massive Schäden in der Flur. – Unabhängig von der Katastrophe hat die Gemeinde die erforderlichen Maßnahmen bei einem 72-stündigen Stromausfall definiert und will im Frühjahr die notwendigen Beschaffungen mit den Partnern in der Verwaltungsgemeinschaft durchführen.

Die Vereinbarungen mit dem Wasserzweckverband Oberndorf wurden „aktualisiert“. Für die Essenslieferung an Kindertagesstätte und Grundschule wurde ein neuer Vertrag mit dem Mensa-Betrieb des Schulzentrums Rain geschlossen. In der Grundschulverband-Außenstelle hat die Gemeinde einen Treppenlift angeschafft und Böden erneuern lassen.

Eine neue Grundwassermessstelle wurde mit dem Wasserwirtschaftsamt festgelegt und installiert. Die kommunale Wärmeplanung ist beauftragt und der Förderantrag gestellt. Erfreulich sei das positive Ergebnis der Risikobewertung beim Badesee, so Schwab weiter.

Bei der Frage der künftigen Kostenbeteiligung des Zweckverbandes Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) an den Mehrkosten des Klärwerksbetriebes wendete sich das Blatt. Zu Jahresbeginn hatte das Landratsamt bei der Bewilligung der Wasserförderung für 2024 bis 2053 alle Forderungen und Einwendungen der Gemeinde abgelehnt. Im Klageverfahren hatte Bürgermeister Schwab die Forderungen des WFW aus den 1970-er Jahren dargelegt. Daraufhin hatte das Landratsamt zugesagt, Kostentragung nachträglich in den Bescheid aufzunehmen. Das Gericht beendete dann das Verfahren zugunsten der Gemeinde.