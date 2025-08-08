Josef Vogl aus Fünfstetten feiert seinen 100. Geburtstag

Weißwurstfrühstück, eine riesige 100 aus silberfarbenen Luftballons und viele strahlende Gesichter: So begeht Josef Vogl aus Fünfstetten seinen 100. Geburtstag. Der Hundertjährige ist fit wie nur wenige Menschen im Alter. Davon überzeugten sich Fünfstettens Bürgermeister Josef Bickelbacher, Stellvertretende Stadträtin Claudia Marb und Pfarrer Wolfgang Woppmann bei ihrem Geburtstagsbesuch. Das hat der Jubilar aus den letzten 100 Jahren zu berichten.
Fünfstetten
