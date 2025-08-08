Icon Menü
Josef Vogl aus Fünfstetten feiert 100. Geburtstag und blickt auf sein Leben zurück

Fünfstetten

Josef Vogl aus Fünfstetten feiert seinen 100. Geburtstag

Der Senior blickt an seinem Geburtstag auf ein ganzes Jahrhundert zurück. Er hat einiges erlebt. Und er hat den Jüngeren etwas mit auf den Weg zu geben.
Von Anja Volkwein
    Josef Vogl mit seiner Frau Hildegard feiert in Fünfstetten seinen 100. Geburtstag. Dem Jubilar gratulieren (von rechts) Pfarrer Wolfgang Wuppmann, Vorsitzender des Kameraden- und Soldatenvereins mit Reservisten Fünfstetten Alexander Engelmann, Stellvertretende Landrätin Claudia Marb und Bürgermeister Josef Bickelbacher. Foto: Anja Volkwein

    Weißwurstfrühstück, eine riesige 100 aus silberfarbenen Luftballons und viele strahlende Gesichter: So begeht Josef Vogl aus Fünfstetten seinen 100. Geburtstag. Der Hundertjährige ist fit wie nur wenige Menschen im Alter. Davon überzeugten sich Fünfstettens Bürgermeister Josef Bickelbacher, Stellvertretende Stadträtin Claudia Marb und Pfarrer Wolfgang Woppmann bei ihrem Geburtstagsbesuch. Das hat der Jubilar aus den letzten 100 Jahren zu berichten.

