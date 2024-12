Trio Harfeo mit Feodora Johanna Mandel hat eine Weihnachts-CD herausgebracht

Zur besinnlichen Zeit erfüllt sich das Trio Harfeo um die aus Kaisheim stammende Feodora Johanna Mandel einen besonderen Wunsch: Das zweite Album des Ensembles bezaubert die Zuhörer unter dem Titel „Christmas“ mit weihnachtlichen Saitenklängen.

Die Harfe, eines der ältesten Instrumente der Menschheit, das Instrument der Engel, berührt die Seelen mit ihren zarten Tönen, ihrer himmlischen Klangfarbe und ihrer eleganten Schönheit. Dieses Instrument einmal nicht orchestral, sondern solistisch oder sogar als Trio zu erleben, ist ein ganz besonderes Klangerlebnis. Das Trio „Harfeo“- „Harfe hoch drei“ besteht aus drei außergewöhnlichen Künstlerinnen, die mit ihren wunderschön klingenden Konzertharfen schon seit vielen Jahren das Publikum begeistern.

Das Trio reist musikalisch von Barock bis zu Jazz

Die aus Kaisheim stammende Feodora-Johanna Mandel ist Preisträgerin zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe. Durch ihre rege Konzerttätigkeit als Solistin und Kammermusikerin ist sie deutschlandweit bekannt. Kirsten Ecke ist neben ihrer vielseitigen musikalischen Tätigkeit Honorarprofessorin für Harfe an der Musikhochschule Freiburg. Und Doesjka van der Linden ist nicht nur leidenschaftliche Harfenistin mit vielfältigen Engagements, sie hat auch einige Arrangements zur brandneuen CD des Ensembles beigesteuert.

Feodora Johanna Mandel ist eine vielfach ausgezeichnete Harfenistin, die aus Kaisheim stammt.

Die Weihnachts-CD des Trios ist eine musikalische Reise vom Barock über die Romantik bis zu jazzigen Popsongs, die Melodien erklingen dabei mal wohlvertraut traditionell, mal in frischen, modernen Arrangements. Das feinsinnige Zusammenspiel der drei Harfenvirtuosinnen berührt vom ersten Lied an mit vollendeter Harmonie und technischer Brillanz bei den sorgfältig ausgewählten Werken. Georg Friedrich Händels berühmtes „Hallelujah“, der prachtvolle Jubelchor aus dem barocken Oratorium „Messiah“, erklingt beim Harfentrio freudig, ruhig, auf besondere Weise festlich.

Der „Tanz der Zuckerfee“ aus dem Ballett „Der Nussknacker“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski wird zum sehr zarten, ätherischen, träumerischen Klanggebilde. Und „Hark! The Herald Angels Sing“, das festliche englische Weihnachtslied mit der Melodie von Felix Mendelssohn Bartholdy, wird zur swingenden, groovenden Begrüßung für den neugeborenen Heiland.

Traditionelle Weihnachtslieder, die der Seele gut tun

Die anrührendsten Momente entstehen, wenn die drei Harfenistinnen das Geheimnis von Weihnachten mit traditionellen Weihnachtsliedern erkunden. „Es ist ein Ros entsprungen“ und „Maria durch ein Dornwald ging“ verkünden hoffnungsvoll das Erscheinen des Messias, „Still, Still, Still“ beschreibt als inniges Wiegenlied die Krippe mit Maria, Josef und dem Jesuskind. Wundervoll verzierte Arrangements, die verzaubern, zum Träumen einladen. „O Holy Night“ und der absolute Weihnachtsklassiker „Stille Nacht“ berühren mit ruhig fließenden, wunderschönen Saitenklängen. Tröstliche Musik, die der Seele guttut.

Zur Weihnachtszeit gehören immer auch fröhliche Lieder, so begeistert das Medley aus den weltbekannten Popsongs „White Christmas“, „Let it Snow“, „Little Drummer Boy“ und „Rudolph“ mit beschwingtem, groovendem Sound. Da wird mit einer großen Portion swingender Vorfreude geklopft, gezupft, fröhlich gejazzt. Und das traditionelle „Oh du Fröhliche“ darf auch nicht fehlen.

Zum Schluss klingt schon ein Hauch „Frohes Neues Jahr“ an, wenn der melodienselige „Kaiser-Walzer“ von Johann Strauß, der berühmteste aller Wiener Walzer, ganz leichtfüßig vom Ensemble interpretiert wird. Diese drei großartigen Künstlerinnen bezaubern mit einem sensibel ausgewählten Programm und stimmen mit ihren berührenden Harfenklängen ganz wundervoll auf die kommenden Feiertage ein. Schönste Weihnachtsvorfreude!

info: Die CD ist erhältlich im Buchhaus Greno in Donauwörth, in Göschls Lädle in Kaisheim und bei Bücher Lehmann in Nördlingen.