Nach Ölunfall: Altstadt-Gassen sind immer noch orange

Das orangefarbene Granulat, das nach dem Ölunfall in der Augsburger Altstadt verstreut worden war, hat sich in den Fugen des Kopfsteinpflasters festgesetzt. Das Mittel sollte die Schmiere binden.

Von Ina Marks

Seitdem ein Müllauto in der Augsburger Altstadt Öl verloren hatte, liegt orangefarbenes Granulat in den Gassen. Was damit geschieht, erklärt das Tiefbauamt.

Die kleine Kehrmaschine der Stadt, die am Morgen routinemäßig durch den Mittleren Lech fährt, wirbelt das farbige Granulat auf. Das orangefarbene Bindemittel ist längst in die Fugen des Kopfsteinpflasters geschlüpft. Auch der Regen der vergangenen Tage hat es nicht beseitigen können. Vielmehr bildeten sich mit dem Wasser immer wieder orangefarbene Pfützen. Das Mittel war aufgrund des Ölunfalls eines Müllautos vor rund einer Woche in den Gassen verteilt worden. Doch wie lange bleibt es dort noch? Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung 2,4 Kilometer lang war die Ölspur, die das defekte Fahrzeug mit sich durch die Augsburger Altstadt gezogen hatte. Wie berichtet, wird gegen den 46-jährigen Fahrer eines Privatunternehmens seitdem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. Drei Menschen waren aufgrund der schmierigen Straßen gestürzt. Die Helfer der Feuerwehren verteilten wegen der Rutschgefahr knapp zwei Tonnen des orangefarbenen Bindemittels. Vieles davon liegt immer noch in den Ritzen des Pflasters. Das Mobilitäts- und Tiefbauamt der Stadt erklärt den Grund. Augsburger Tiefbauamt: Ölbindemittel in Altstadt wird noch entfernt "Aus Verkehrssicherheitsgründen wurde das Ölbindemittel noch nicht vollständig entfernt", heißt es. Und: Die Entfernung des Ölbindemittels werde nach abschließender Beurteilung der Gesamtsituation durch das Mobilitäts- und Tiefbauamt veranlasst. Der genaue Zeitpunkt könne momentan noch nicht benannt werden. Wie eine Sprecherin sagt, werde vonseiten der Stadt dem Schadensverursacher ein niedriger vierstelliger Betrag in Rechnung gestellt. Die Kosten seien durch die Arbeit entstanden, die der Öl-Unfall den Mitarbeitern des Straßenbaus beschert hatte. Diese mussten unter anderem im Rahmen des Feuerwehreinsatzes Warnschilder in der Altstadt verteilen. Nach aktuellem Kenntnisstand seien derzeit jedoch keine weiteren Schäden bekannt. Nachgefragt bei der Polizei heißt es zu dem Ölunfall, dass nach wie vor weder Kosten noch Schäden in einer Schadenssumme zusammengefasst werden könnten. 18 Bilder Fotos: Müllfahrzeug verursacht riesige Ölspur in der Altstadt Foto: Peter Fastl, Ina Marks

