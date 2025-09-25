Icon Menü
Parkmöglichkeiten zur Landesgartenschau 2028: Wo sollen die Besucher parken?

Donauwörth

Landesgartenschau: Gibt es genügend Parkplätze für alle?

Die anstehende Landesgartenschau 2028 in Donauwörth wirft wichtige Fragen zu den Parkmöglichkeiten auf, insbesondere angesichts der baulichen Veränderungen.
Von Thomas Hilgendorf
    • |
    • |
    • |
    Bislang nicht sehr ansehnlich: der sogenannte Schwabenhallen-Parkplatz in Donauwörth. Hier soll ein zentrales Gelände zur LGS 2028 entstehen.
    Bislang nicht sehr ansehnlich: der sogenannte Schwabenhallen-Parkplatz in Donauwörth. Hier soll ein zentrales Gelände zur LGS 2028 entstehen. Foto: Thomas Hilgendorf

    Die Landesgartenschau 2028 (LGS) wird wohl zigtausende Besucher nach Donauwörth führen. Bei aller Freude in der Stadt über das Mega-Ereignis treibt viele Anwohner und Arbeitnehmer die Frage um, ob denn die Parkmöglichkeiten vor und im Rahmen der LGS ausreichen werden. Patrick Wörle, Geschäftsführer der Landesgartenschau, erklärt, was bislang geplant ist im Hinblick auf die Parkplätze in Donauwörth. Denn bereits im Vorfeld der Schau stellt sich die Frage: Wo parken beispielsweise diejenigen, die bis dato ihr Fahrzeug auf dem künftigen Donaupark-Gelände abgestellt haben?

