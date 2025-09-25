Landesgartenschau: Gibt es genügend Parkplätze für alle?

Die Landesgartenschau 2028 (LGS) wird wohl zigtausende Besucher nach Donauwörth führen. Bei aller Freude in der Stadt über das Mega-Ereignis treibt viele Anwohner und Arbeitnehmer die Frage um, ob denn die Parkmöglichkeiten vor und im Rahmen der LGS ausreichen werden. Patrick Wörle, Geschäftsführer der Landesgartenschau, erklärt, was bislang geplant ist im Hinblick auf die Parkplätze in Donauwörth. Denn bereits im Vorfeld der Schau stellt sich die Frage: Wo parken beispielsweise diejenigen, die bis dato ihr Fahrzeug auf dem künftigen Donaupark-Gelände abgestellt haben?

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landesgartenschau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis