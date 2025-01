Schwabenhallen-Parkplatz wegen Veranstaltungen teilweise gesperrt

Der asphaltierte Bereich des Parkplatzes der Schwabenhalle ist ab Montag, 13. Januar, an der Neuen Obermayerstraße gesperrt. Dort findet am 19. Januar die Sebastianifeier des Schützengaues Donau-Ries statt. Am darauffolgenden Sonntag, 26. Januar, feiert die Initiative Fasching Donauwörth (IFD) ihre After-Faschingsumzugs-Party dort. Nach dem Zeltabbau kann voraussichtlich ab Ende Januar wieder wie gewohnt geparkt werden. (AZ)

