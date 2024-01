Faschingstermine im Überblick: Die Bälle und Umzüge im Landkreis Donau-Ries

In diesem Jahr ist die Faschingssaison besonders kurz, deshalb wird schon im Januar kräftig gefeiert. In Donauwörth schlängelt sich der Umzug am 28. Januar durch die Stadt.

Kostüm schon bereit? Perücke aufgeschüttelt? Schminke hervorgekramt? Dann aber schnell, denn in diesem Jahr ist die Faschingssaison ziemlich kurz - schon am 14. Februar ist Aschermittwoch. Wo im Verbreitungsgebiet der Donauwörther Zeitung in den nächsten Wochen unter anderem gefeiert werden kann, gibt es in unserer Übersicht über die größeren und besonderen Veranstaltungen.

Faschingstermine für Huisheim: Landwirtschaftsball, Prunksitzung und mehr

Startschuss ist am Freitag, 12. Januar, in der Sualafeldhalle in Huisheim. Unter dem Motto „Vive La France“ startet die Faschingssaison der Blaumeisen Huisheim mit dem Ball der Begegnung. Die Veranstaltung steht im Zeichen der Inklusion. Einen Tag später ist die jährliche „Party Night“ in Huisheim angesetzt. Gegen Ende des Monats findet am 26. Januar der „Landwirtschaftsball“ und einen Tag später der „Mottoball“ statt. Die Huisheimer Faschingssaison endet am 11. Februar mit der „Prunksitzung“ am Faschingssonntag. Die Karten für alle Veranstaltungen können im Huisheimer Dorfladen erworben werden.

Tillywurm am Faschingssonntag: Die Termine für Rain

Im Januar veranstaltet der Faschingsclub Rain vier „Bunte Abende“. „Tillyvision Song Contest – 12 Punkte für Rain“ ist in diesem Jahr Motto der Abende. Zudem findet auch das 29. Nordschwäbische Gardetreffen sowie erstmals die „Tilly Night“ statt. Der Rainer „ Weiberfasching“ ist in diesem Jahr am 8. Februar. Beginn ist um 20 Uhr, wie gewohnt auf dem Rathausplatz. Am 11. Februar startet dann der „Tillywurm“ am Faschingssonntag um 14:11 Uhr in der Neuburger Straße. Anschließend ist in der Dreifach-Turnhalle ein Ball geplant. Anmeldungen sind im Internet unter www.umzugs-anmeldung.de möglich.

50 Bilder Bunter Abend in Genderkingen: Die Bilder der Faschingsfeier Foto: Riehl

Gaudiwurm am Samstag: Das bietet der Fasching in Genderkingen

Die Faschingsfreunde Genderkingen feiern in diesem Jahr die „Weltreise des Faschings“. Drei „Bunte Abende“ sowie ein „Bunter Nachmittag“ sind geplant. Austragungsort aller Veranstaltungen ist der „Zollsaal“ des Gasthofs Zoll in Genderkingen. Zudem zieht der „Gaudiwurm“ am Samstag, 10. Februar, durch Genderkingen.

Das sind die Faschingstermine für Bäumenheim

Der Bäumenheimer Carneval-Club startet am Samstag, 13. Januar, mit dem Prinzenball. Die Band „Jolly Sound“ tritt ab 20 Uhr in der Schmutterhalle auf. Zudem sind der Kinderball des CCB Fördervereins sowie die Bäumenheimer Prunksitzung in der Schmutterhalle geplant. Der traditionelle Nachtumzug ist in diesem Jahr am Freitag, 9. Februar, Beginn um 19 Uhr. Zum Abschluss steht noch der Rosenmontagsball auf dem Programm.

82 Bilder Die Bilder vom großen Kindergardetreffen 2023 in der Stadthalle Monheim Foto: Szilvia Izsó

Fasching in Monheim: Das plant die Gailachia

Monheim startet genau wie Bäumenheim am Samstag, 13. Januar, mit dem Prinzenball. Motto der Gailachia Monheim ist in diesem Jahr „Über und unter dem Meer“. Es werden eine Ladies Night, ein Kindergardetreffen sowie die Prunksitzung stattfinden. Abschließend veranstalten die Gailachia Monheim eine Familienprunksitzung sowie den „Lumpigen Donnerstag“. Zum Abschluss findet am 13. Februar der Kinderfasching ab 14 Uhr statt.

Fasching in Wemding: Zum Abschluss ein Männerballettturnier

Am Sonntag, 14. Januar, macht die Narrenmesse in der Stadtpfarrkirche den Auftakt der Faschingssaison der Wemdosia Wemding in diesem Jahr. Anschließend sind der „Sternenmarsch der Huaderle“ sowie mehrere Bälle geplant. Genau wie Rain veranstaltet auch Wemding am Donnerstag, 8. Februar, einen „Weiberfasching“. Am Dienstag, 13. Februar, zieht dann der „Gaudiwurm“ durch die Wemdinger Altstadt. Start ist um 13.30 Uhr am Marktplatz. Zum Abschluss veranstaltet die Wemdosia Wemding ein Männerballettturnier am 2. März in der Stadthalle.

79 Bilder Die Bäumenheimer Showtanz-Nacht in Bildern Foto: Szilvia Izso

Mit Showtanz-Treffen: Der Fasching in Mertingen

Am Sonntag, 21. Januar, starten die Faschingsfreunde Mertingen ins neue Jahr. Der Faschingsumzug beginnt in diesem Jahr bereits um 13.31 Uhr. Gegen Ende des Monats sind zwei „Prunksitzungen“ in der Turnhalle Mertingen geplant. Auch das „Mertinger Showtanz-Treffen“ soll erneut stattfinden.

Die Faschingstermine für Holzheim

Der TSC New Dancia Holzheim feiert in diesem Jahr sein 22. Jubiläum. Auftakt ist der „1. Bunte Abend“ am Samstag, 27. Januar, ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Holzheim. Auch ein weiterer Bunter Abend, ein Bunter Nachmittag sowie eine Dance Night sollen stattfinden.

95 Bilder Bunte Kostüme, tolle Wagen: Das war geboten beim Donauwörther Faschingsumzug Foto: Szilvia Izsó

Faschingsumzug durch die Innenstadt: Die Termine für Donauwörth

Die IFD Donauwörth startet in diesem Jahr am Sonntag, 28. Januar, mit einem Faschingsumzug durch die Donauwörther Innenstadt. Beginn ist um 13.30 Uhr, anschließend findet am Festplatz eine After-Umzugs-Party statt. Zudem sind das zehnte Donauwörther Prinzenpaartreffen, das Kinderprinzenpaartreffen, der Tanz in die Nacht und ein Kinderfasching angesetzt. Zum Abschluss findet am Montag, 12. Februar, der Tandlerfasching ab 12 Uhr in der Reichsstraße statt.

Faschingsumzug in Hafenreut

Der Faschingsumzug in Hafenreut findet in diesem Jahr am Dienstag, 13. Februar, statt. Start ist um 13 Uhr.

Lechexpress am Faschingsdienstag: Die Termine für Oberndorf

Am Dienstag, 13. Februar, veranstalten die Faschingsfreunde Oberndorf den „Lechexpress“. Mit dem Motto „Wie vor 50 Jahren“ gehen die Faschingsfreunde zurück zu ihren Wurzeln. Start für den Jubiläumszug ist um 14.01 Uhr. Anmeldungen sind bis zum 29. Januar unter „www.umzugs-anmeldung.de“ möglich. Anschließend findet in Oberndorf noch die „große Kehrausparty“ statt.

Rieser Faschingshochburg: Das ist in Megesheim los

Faschingshochburg im Ries ist Megesheim. Dort starten die Narren am Samstag, 13. Januar, mit dem Rupferball in der Turnhalle. Geplant ist Ball der Junggebliebenen, ein Kinderfasching und natürlich der große Umzug. Der findet wie immer am Faschingssonntag statt, heuer also am 11. Februar.