Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Polizei misst auf B16 bei Riedlingen in einer Woche über 31.000 Fahrzeuge

Riedlingen

Blitzer-Container an B16 misst über 31.000 Fahrzeuge

Auf der B16 bei Riedlingen hat die Verkehrspolizei eine Woche lang ein Geschwindigkeitsmessgerät stehen. Das wird künftig öfter der Fall sein.
Von Wolfgang Widemann
    • |
    • |
    • |
    Die Verkehrspolizei hat an der B16 bei Riedlingen einen Blitzer platziert. Dieser ist bis Mitte nächster Woche im Dauereinsatz.
    Die Verkehrspolizei hat an der B16 bei Riedlingen einen Blitzer platziert. Dieser ist bis Mitte nächster Woche im Dauereinsatz. Foto: Wolfgang Widemann (Archivbild)

    Wie schnell an dieser Stelle ein schlimmer Unfall passieren kann, zeigte sich heuer im März. Ein 44-Jähriger überquerte zu Fuß die B16 bei Riedlingen. Der Passant wollte abends von der Zufahrt vom Naherholungsgebiet her die Bundesstraße überqueren, wohl um zur Tankstelle an der Einmündung der Hauselbergstraße zu gelangen. Ein Auto erfasste den Mann. Der war auf der Stelle tot. Für die Verkehrspolizei-Inspektion (VPI) Donauwörth ein Grund mehr, mit einem speziellen Gerät die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge auf der B16 rund um die Uhr zu messen. So geschehen vorige Woche. Das Ergebnis ist teilweise erfreulich.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden