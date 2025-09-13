Blitzer-Container an B16 misst über 31.000 Fahrzeuge

Wie schnell an dieser Stelle ein schlimmer Unfall passieren kann, zeigte sich heuer im März. Ein 44-Jähriger überquerte zu Fuß die B16 bei Riedlingen. Der Passant wollte abends von der Zufahrt vom Naherholungsgebiet her die Bundesstraße überqueren, wohl um zur Tankstelle an der Einmündung der Hauselbergstraße zu gelangen. Ein Auto erfasste den Mann. Der war auf der Stelle tot. Für die Verkehrspolizei-Inspektion (VPI) Donauwörth ein Grund mehr, mit einem speziellen Gerät die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge auf der B16 rund um die Uhr zu messen. So geschehen vorige Woche. Das Ergebnis ist teilweise erfreulich.

