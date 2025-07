Was denken die Donauwörther über Tempo 20 in der Reichsstraße?

Am Montag dürfte möglicherweise der ein oder andere bei der morgendlichen Fahrt durch die Donauwörther Reichsstraße überrascht gewesen sein: Ein Schild ist seit Wochenbeginn am jeweiligen Beginn der Straße aufgestellt, mit schwarzen Lettern steht auf weißem Grund eine große Zwanzig. Denn das dortige Tempolimit wurde verschärft: Wo zuvor Tempo 30 galt, sind es nun nur noch 20 Stundenkilometer. Schon Tempo 30 ist ja mitunter umstritten. Wie sehen die Donauwörther dieses neue Limit?

Nicht wenige haben kein Problem mit der neuen Regelung. So wie Tareq Darkhatab. Ihm ist das neue Tempolimit noch nicht mal aufgefallen. „Ich bin nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Dass jetzt Tempo 20 gilt, habe ich gar nicht gemerkt.“ Es mache nicht einen so großen Unterschied. Auch Jana Meisinger stört sich nicht an der neuen Regelung. Sie denkt dabei nicht nur an den Verkehr an sich, sondern auch an die Menschen, die hier leben. „Es ist ja auch angenehmer für die Anwohner“, sagt sie. Mancher geht sogar noch weiter.

Manchner ist für eine Fußgängerzone in der Donauwörther Reichsstraße

Dennis Bertok und Alex Libirta sind am Morgen zu Fuß in der Reichsstraße unterwegs. Sie machen einen Vorschlag, der nicht zuletzt Fußgängern wie ihnen gefallen dürfte. „Wieso wird die Straße nicht komplett abgesperrt?“, fragen sie. So werde das doch auch in anderen Städten gemacht. Sie wünschen sich also eine Fußgängerzone, wie es sie zum Beispiel in Nördlingen gibt.

Icon Vergrößern Dennis Bertok und Alex Libirta bevorzugen eine Fußgängerzone in der Reichsstraße. Foto: Zümra Ayse Nevruz Icon Schließen Schließen Dennis Bertok und Alex Libirta bevorzugen eine Fußgängerzone in der Reichsstraße. Foto: Zümra Ayse Nevruz

Kritischer sieht die gerade eingeführte Temporegelung Mukaddes Kiztas: „Zone 20 finde ich zu langsam, lieber hätte ich es bei 30 gelassen.“ Unterstützung bekommt sie dabei von Karl Abele. Mehr als 30 Stundenkilometer sollten es zwar nicht sein: „Man muss ja nicht rasen.“ Doch findet er auch, dass die neue Regelung zu drastisch ist. „20 ist nicht viel für Autofahrer. Wenn man nicht drauf achtet, fährt man da schon so 35 Stundenkilometer und dann kommt die Strafe.“ Michael Horschig sorgt sich um den Verkehrsfluss in der Reichsstraße. „Der Verkehr läuft ja jetzt zehn Stundenkilometer langsamer, was zu Stau führt.“ Das werde nicht von Vorteil sein für die Autofahrer. Ein ganz anderes Problem in der Reichsstraße hat derweil Inge Grotz. Sie findet die 20er-Zone nicht schlimm. Die Lauingerin stört die aber Parkplatzsituation in der Reichsstraße. „Die ist bescheiden.“ Eine einhellige Meinung zum Tempo 20 in der Reichsstraße gibt es also nicht. Sicher ist aber wohl: Die neue Regelung dürfte in den kommenden Tagen noch für den ein oder anderen Überraschungsmoment bei Autofahrern sorgen.

Icon Vergrößern Für Tareq Darkhatab spielt Tempo 20 keine Rolle. Foto: Zümra Ayse Nevruz Icon Schließen Schließen Für Tareq Darkhatab spielt Tempo 20 keine Rolle. Foto: Zümra Ayse Nevruz

Icon Vergrößern Mukaddes Kiztas findet Tempo 20 zu langsam. Foto: Zümra Ayse Nevruz Icon Schließen Schließen Mukaddes Kiztas findet Tempo 20 zu langsam. Foto: Zümra Ayse Nevruz

Icon Vergrößern Karl Abele wäre Tempo 30 lieber. Foto: Zümra Ayse Nevruz Icon Schließen Schließen Karl Abele wäre Tempo 30 lieber. Foto: Zümra Ayse Nevruz