Jetzt gilt Tempo 30 in der Donauwörther Reichsstraße

Ab sofort gilt in der Donauwörther Reichsstraße samt Nebenstraßen Tempo 30. In den Nebenstraßen gibt es noch mehr zu beachten.

Seit Montag gilt in der Donauwörther Reichsstraße Tempo 30. Im Laufe des Tages wurden die Schilder in der zentralen Achse der Stadt und ihren Nebenstraßen montiert. "Damit gilt die neue Höchstgeschwindigkeit", darauf weist das Donauwörther Rathaus in einer Pressemitteilung hin.

Mit der neuen Temporegelung will die Stadt einen ersten Schritt machen, um die einst hochfrequentierte Einkaufsmeile in der Kernstadt ein Stück weit attraktiver zu machen. Der Bau- und Stadtplanungsausschuss hatte den Antrag der SPD-Fraktion für gut befunden und Ende Oktober 2021 für das Tempolimit gestimmt. Sogar eine Maximalgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern war im Gespräch, fand aber damals keine Mehrheit.

In der Donauwörther Reichsstraße gilt jetzt Tempo 30. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

Seit Jahren diskutieren Händler, Stadträte und Marketingexperten, wie in Donauwörth die Aufenthaltsqualität in der Reichsstraße verbessert werden kann. Heißt konkret: Wie ist es zu schaffen, dass die Innenstadt attraktiver wird, um dort mit Kind und Kegel zu flanieren, einzukaufen, schlichtweg mehr Zeit zu verbringen und auch mehr Geld in der Stadt zu lassen? Dass der Verkehr genau das stört - darüber waren sich die Stadträte einig und so fiel der Beschluss, Tempo 30 einzuführen.

Ziel der Idee, die die SPD vor ziemlich genau einem Jahr im Rathaus eingereicht hatte, war aber auch mehr Sicherheit und weniger Lärm für die Anlieger. Mit Tempo 30 habe man nun eine Handhabe gegen die störenden Fahrten der Poser, die meist nachts ihre Runden drehen. Kinder und Senioren, die nahe gelegene Einrichtungen besuchen, sollen vom Autoverkehr weniger bedrängt werden.

In den Nebenstraßen gilt auch die Rechts-vor-links-Regelung

Tempo 30 gilt übrigens nicht nur vom Landratsamt bis zum Rathaus, sondern auch in den Nebenstraßen, also in der Rathausgasse, Sonnenstraße, Augsburger Botengasse, Klostergasse, Bäckergasse und Kronengasse. Hier wurde eine Tempo-30-Zone ausgewiesen - also muss hier auch rechts vor links beachtet werden.

Laut Stadtverwaltung sind die benötigten Verkehrsschilder vergangene Woche geliefert worden, jetzt wurden sie von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs aufgestellt. Die Einführung der Geschwindigkeitsbegrenzung dient der Verkehrssicherheit, insbesondere auch für Fußgänger und Radfahrer, und trägt zur Steigerung der Aufenthaltsqualität bei.