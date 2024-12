Raiffeisen-Volksbank in der Parkstadt bald ohne Personal

Die Raiffeisen-Volksbank (RVB) Donauwörth schließt eine weitere Geschäftsstelle in der Region. Dieses Mal trifft es die Filiale in der Parkstadt. Das gaben die Verantwortlichen in der neusten Ausgabe der Kundenzeitung der RVB bekannt. Damit reduziert sich die Anzahl der regulären Zweigstellen der Donauwörther Genossenschaftsbank auf 13. Kundinnen und Kunden sollen dort allerdings weiterhin Geld abheben können.

Die RVB Donauwörth reduzierte ihr Filialnetz in den vergangenen Jahren immer wieder – zuletzt in Huisheim in diesem Jahr. Nun gibt es eine weitere Veränderung. Vom 27. Januar 2025 an wird in der Geschäftsstelle in der Andreas-Mayr-Straße 4 in der Parkstadt kein Personal mehr vorzufinden sein. Die betroffenen Beschäftigten werden dem Infoblatt zufolge künftig in der Zentrale im Ried und in der Geschäftsstelle in Kaisheim arbeiten.

Den Geldautomaten der Raiffeisen-Volksbank gibt es in der Donauwörther Parkstadt weiterhin

Die Kunden in der Parkstadt können ihr Geld dort weiterhin abheben: Die Filiale wird zu einer Selbstbedienungsstelle umfunktioniert. Der Geldautomat und der Kontoauszugsdrucker stehen „bis auf Weiteres“ dort zur Verfügung, heißt es auf einem Zettel an der Tür der Filiale. Auch Überweisungen können, wie bisher, dort eingeworfen werden. Wie es mit den Räumen der Geschäftsstelle in der Parkstadt weitergeht, „könne oder wolle man nicht sagen“, heißt es vonseiten der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth.