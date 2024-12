Brandserie in Bäumenheim geht weiter: So reagiert die Polizei

Es passiert immer am Wochenende bei Dunkelheit: Dann brennen Mülltonnen in der Donauwörther Straße in Bäumenheim. Mehrere Male in den vergangenen Monaten kam es in der Straße zu einem solchen Vorfall. Am vergangenen Sonntag war es wieder so weit. Welche Erklärungsansätze es gibt – und was die Polizei dafür tut, dass es nicht zu weiteren Vorfällen kommt.

Die entsprechende Mitteilung der Polizei kommt recht unscheinbar daher. Darin heißt es, ein Spaziergänger habe gegen 20.15 Uhr bemerkt, dass der Inhalt einer Restmülltonne brannte. Mit Hilfe von Anwohnern konnte der Brand „schnell“ gelöscht werden. So kam es nur zu einem leichten Schmorschaden an der Tonne. Der Grund für den Brand ist laut Polizei bisher unklar. Doch genau hier wird es brisant.

Mehrere Brände in der Donauwörther Straße in Bäumenheim

Denn es drängt sich die Frage auf, ob in der Donauwörther Straße ein oder mehrere Feuerteufel ihr Unwesen treiben. Schließlich kam es seit Sommer dieses Jahres zu vier solchen Bränden dort. Mitte Juli brannte erstmals eine Mülltonne in der Donauwörther Straße. Damals blieb es bei geringem Schaden. Die Polizei ging davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Im Oktober brannte es in der Straße erneut, wieder in der Nacht auf Samstag. Zeugen bemerkten zwei brennende Papiercontainer an einem Wohnanwesen und zogen diese weg, bevor die Flammen das Haus erfassten. Als mögliche Ursache nannte die Polizei damals einen Feuerwerkskörper, der gezündet worden sei.

Im November beschädigte eine brennende Mülltonne ein Haus in der Donauwörther Straße in Bäumenheim. Foto: Anja Volkwein (Archivbild)

Besonders heikel war es Mitte November. Damals reichte der Brand bis hoch zu einem Balkon im ersten Stock eines Hauses, in dem eine Familie lebt. Der Rauch drang über einen Dunstabzug in die Räume im Erdgeschoss ein. „Wenn die Feuerwehr fünf Minuten später gekommen wäre, hätten wir einen Großbrand gehabt“, berichtete damals Kreisbrandmeister Volker Großmann unserer Redaktion. Verletzte gab es keine, zur Ursache konnte die Polizei damals keine Angaben machen.

Polizei fährt in Donauwörther Straße mehr Streife

Man könne zwar nicht ausschließen, dass Brände von der gleichen Person gelegt werden, teilt die Inspektion Donauwörth mit. Entsprechende Hinweise gebe es derzeit nicht. „Das ist Spekulation. Aber natürlich ist auch uns aufgefallen, dass sich die Vorfälle massiv häufen.“ Deshalb fahre man derzeit auch verstärkt Streife in dem Gebiet. „Die Kollegen sind dafür sensibilisiert, da genauer hinzuschauen.“

Falls es sich um Brandstiftung handelt, könne es mehrere Motive für solche Taten geben. So könne es sich um „Dumm-Jungen-Streiche“ beziehungsweise Vandalismus handeln. Es sei grundsätzlich aber auch ein Vorgehen gegen Anwohner denkbar. Warum die Mülltonnen immer am Wochenende brennen, sei unklar.