Wieder brennen Mülltonnen: Brandstifter in Bäumenheim?

Eine unheimliche Brandserie in Asbach-Bäumenheim beschäftigt die Polizei. In der Nacht auf Donnerstag ging aus bislang ungeklärter Ursache eine Abfalltonne an einem Anwesen in der Donauwörther Straße in Flammen auf. Diese drohten auf das Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehr konnte gerade noch einen Großbrand verhindern. Nun ermittelt die Kripo.

Was aufhorchen lässt, ist die Tatsache, dass es in der Donauwörther Straße in den vergangenen vier Monaten der dritte Brand dieser Art war. Dieses Mal war die Situation besonders brenzlig. Zeugen schlugen um etwa 0.30 Uhr Alarm. Bis die Polizei eintraf, stand eine Papiertonne lichterloh in Flammen. Die griffen bereits auf eine Restmülltonne über, die direkt daneben stand.

Bei Brand in Bäumenheim dringt Rauch in Vereinsheim ein

Nach Angaben von Kreisbrandmeister Volker Großmann und des Bäumenheimer Feuerwehrkommandanten Christian Dommer reichte der Brand bereits hoch bis zu einem Balkon im ersten Stock, in dem eine Familie lebt. Zudem breitete sich das Feuer über ein Tor in den Innenhof aus, wo zahlreiche Gegenstände lagerten. Der Rauch drang über einen Dunstabzug in die Räume im Erdgeschoss ein. Das einstige Lokal nutzt inzwischen der Alevitische Kulturverein Bäumenheim und Umgebung. Das Innere sei durch den Ruß bereits geschwärzt worden, berichtet Großmann: „Wenn die Feuerwehr fünf Minuten später gekommen wäre, hätten wir einen Großbrand gehabt.“ Ähnlich sieht es Dommer: „Es hätte böse ausgehen können.“

Neben der Bäumenheimer Feuerwehr eilten auch die Kameraden aus Donauwörth mit ihrer Drehleiter zum Brandort, brauchten aber nicht einzugreifen. Die Höhe des Sachschadens ist der Polizei zufolge noch unklar. Es gab keine Verletzten. Zur Ursache konnte das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Donnerstag noch keine Angaben machen. Eine Sprecherin erklärte: „Die Ermittlungen laufen.“ Ob es sich um eine Brandstiftung handelt, könne man derzeit nicht sagen. Es werde überprüft ob auch ein technischer Defekt oder eine unsachgemäße Entsorgung das Feuer ausgelöst haben könnte.

Im Oktober brennen in Bäumenheim zwei Papiercontainer

Mitte Juli brannte erstmals eine Mülltonne in der Donauwörther Straße. Damals blieb es bei geringem Schaden. Die Polizei ging davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Im Oktober brannte es in der Straße erneut, wieder in der Nacht auf Samstag. Zeugen bemerkten zwei brennende Papiercontainer an einem Wohnanwesen und zogen diese geistesgegenwärtig weg, bevor die Flammen das Haus erfassten. Als mögliche Ursache nannte die Polizei damals einen Feuerwerkskörper, der gezündet worden sei.

Die Kripo Dillingen bittet um Hinweise. Telefon: 09071/560.