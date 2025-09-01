Icon Menü
Fußball-A-Klassen: Spielberichte der Donauwörther Mannschaften vom 2. Spieltag

Fußball

SV Kaisheim holt sich deftige „Watschn“ in Tagmersheim ab

Fußball-A-Klassen: Mit 6:0 gewinnt die Eintracht am Sonntag. Auch der TKSV Donauwörth fährt einen Kantersieg ein. Neue SG HGH bleibt weiterhin makellos.
    Eintracht T.R.B. (in Grün, am Ball Philipp Dunz) hat dem SV Kaisheim beim 6:0-Sieg kaum eine Chance gelassen.
    Eintracht T.R.B. (in Grün, am Ball Philipp Dunz) hat dem SV Kaisheim beim 6:0-Sieg kaum eine Chance gelassen. Foto: Szilvia Izsó

    Weiterhin perfekt hält sich die Spielgemeinschaft Huisheim/Großsorheim/Hoppingen, auch nach dem zweiten Spieltag ist das neue Konstrukt noch ohne Gegentor in der A-Klasse Nord 1. In der A-Klasse Nord 2 stehen drei Mannschaften bislang mit zwei Siegen ganz oben, mit Wörnitzstein II (spielten schon am Donnerstag) haben am Sonntag der TKSV Donauwörth und Eintracht T.R.B. mitgezogen – und das überzeugend.

