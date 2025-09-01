SV Kaisheim holt sich deftige „Watschn“ in Tagmersheim ab

Weiterhin perfekt hält sich die Spielgemeinschaft Huisheim/Großsorheim/Hoppingen, auch nach dem zweiten Spieltag ist das neue Konstrukt noch ohne Gegentor in der A-Klasse Nord 1. In der A-Klasse Nord 2 stehen drei Mannschaften bislang mit zwei Siegen ganz oben, mit Wörnitzstein II (spielten schon am Donnerstag) haben am Sonntag der TKSV Donauwörth und Eintracht T.R.B. mitgezogen – und das überzeugend.
Fußball
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden