SV Wörnitzstein-Berg sieht Vorteil in der Außenseiterrolle

Nach der deutlichen Heimniederlage gegen Rinnenthal unter der Woche reist der SV Wörnitzstein als klarer Außenseiter zum Spitzenreiter Ecknach. „Aktuell ist es schwer für die Jungs. Wir als Verein stehen zu 100 Prozent hinter dem gesamten Team und bringen da keine Unruhe rein. Durch den Umbruch war uns bewusst, dass es ein Prozess ist, der dauert und nicht alles direkt perfekt klappt. Aber die Köpfe müssen oben bleiben, dann kommen auch wieder die Erfolgserlebnisse“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW.

Gegen Rinnenthal habe man zu ungünstigen Zeitpunkten direkt vor und nach der Halbzeit Gegentore bekommen und dann sei das Selbstvertrauen weg gewesen. Vor allem kassiert Wörnitzstein in der noch jungen Saison im Vergleich zu den Vorjahren deutlich mehr Gegentore. „Ja, das liegt aber auch daran, dass wir jetzt zweimal hoch verloren haben, alle anderen Spiele waren eng und in einem Drittel unserer Spiele sind wir ohne Gegentor geblieben. Das muss man jetzt noch nicht überbewerten“, so Schmidbaur. Mit Ecknach hat man am Sonntag einen schweren Gegner vor der Brust, der VfL ist aktuell noch ungeschlagen. „Ecknach ist sehr gut gestartet. Aber vielleicht liegt es uns, wenn wir einen Gegner haben, der mehr Ballbesitz hat. Durch schnelles Umschalten werden sich aber in der Regel auch Räume für uns ergeben. Wichtig wird es sein, 90 Minuten als Einheit aufzutreten.“