SV Wörnitzstein empfängt Jettingen mit Respekt und Selbstvertrauen

Nach fünf ungeschlagenen Spielen in Folge empfängt der SV Wörnitzstein-Berg am Freitagabend, 19 Uhr, den Tabellenzweiten Jettingen. Der SVW geht die Aufgabe mit Respekt, aber auch Selbstvertrauen an.

Patrick Widinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wörnitzstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis