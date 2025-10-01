SV Wörnitzstein empfängt Jettingen mit Respekt und Selbstvertrauen

Nach fünf ungeschlagenen Spielen in Folge empfängt der SV Wörnitzstein-Berg am Freitagabend, 19 Uhr, den Tabellenzweiten Jettingen. Der SVW geht die Aufgabe mit Respekt, aber auch Selbstvertrauen an.
Fußball
