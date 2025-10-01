Icon Menü
Fußball-Bezirksliga: SV Wörnitzstein strebt Heimsieg gegen starken Aufstiegsaspiranten Jettingen an

Fußball

SV Wörnitzstein empfängt Jettingen mit Respekt und Selbstvertrauen

Fußball-Bezirksliga: Zu Hause gegen Aufstiegsaspirant Jettingen steht der SV Wörnitzstein-Berg vor einer hohen Hürde. Ziel ist dennoch ein Heimsieg.
Von Patrick Widinger
    • |
    • |
    • |
    SVW-Trainer Michael Panknin (Mitte) steht vor einer schweren Aufgabe beim Heimspiel gegen Jettingen. Links Co-Trainer Admir Omerbegovic, rechts Mannschaftsbetreuer Robin Schlüssel.
    SVW-Trainer Michael Panknin (Mitte) steht vor einer schweren Aufgabe beim Heimspiel gegen Jettingen. Links Co-Trainer Admir Omerbegovic, rechts Mannschaftsbetreuer Robin Schlüssel. Foto: Szilvia Izsó

    Nach fünf ungeschlagenen Spielen in Folge empfängt der SV Wörnitzstein-Berg am Freitagabend, 19 Uhr, den Tabellenzweiten Jettingen. Der SVW geht die Aufgabe mit Respekt, aber auch Selbstvertrauen an.

