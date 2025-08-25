FC Staudheim überrascht mit klarem Auftaktsieg gegen Burgheim

Am ersten Spieltag der Saison 2025/2026 in der Kreisklasse Neuburg hat Aufsteiger FC Staudheim direkt ein dickes Ausrufezeichen gesetzt: Gegen den Kreisligaabsteiger TSV Burgheim feierte die Mannschaft von Spielertrainer René Fuchs einen 4:2-Sieg. Drei Punkte holte sich auch die SG Feldheim/Genderkingen in Untermaxfeld, während Münster/Holzheim und der SV Bayerdilling Auftaktniederlagen quittieren mussten.
Fußball
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden