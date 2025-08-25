Icon Menü
Fußball-Kreisklasse Neuburg: Aufsteiger FC Staudheim düpiert Titelfavorit TSV Burgheim am 1. Spieltag

Fußball

FC Staudheim überrascht mit klarem Auftaktsieg gegen Burgheim

Fußball-Kreisklasse Neuburg: Gegner Burgheim gilt als Meisterschaftsfavorit, doch den FCS kümmert das nicht. Auch Feldheim/Genderkingen siegt zum Start.
    Aufsteiger FC Staudheim (in Blau, mit Christoph Beck) hat sich mit seinem 4:2-Sieg zum Saisonstart direkt an die Spitze der Kreisklasse Neuburg gesetzt.
    Aufsteiger FC Staudheim (in Blau, mit Christoph Beck) hat sich mit seinem 4:2-Sieg zum Saisonstart direkt an die Spitze der Kreisklasse Neuburg gesetzt. Foto: Szilvia Izsó

    Am ersten Spieltag der Saison 2025/2026 in der Kreisklasse Neuburg hat Aufsteiger FC Staudheim direkt ein dickes Ausrufezeichen gesetzt: Gegen den Kreisligaabsteiger TSV Burgheim feierte die Mannschaft von Spielertrainer René Fuchs einen 4:2-Sieg. Drei Punkte holte sich auch die SG Feldheim/Genderkingen in Untermaxfeld, während Münster/Holzheim und der SV Bayerdilling Auftaktniederlagen quittieren mussten.

