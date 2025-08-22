Rains Coach muss seinen alten Angstgegner überwinden

Auf den TSV Rain wartet innerhalb weniger Tage das zweite Spiel im heimischen Georg-Weber-Stadion. Nach dem 4:0-Sieg über den TSV Dachau am Dienstag ist nun der FC Stätzling am Samstagnachmittag (14 Uhr) zu Gast. Eine Aufgabe, die Rain als Tabellendritter mit 16 Punkten selbstbewusst angehen kann. Für Spielertrainer Dominik Bobinger ist die Partie jedoch kein Selbstläufer, auch weil er mit Stätzling bisher keine besonders guten Erfahrungen gemacht hat.
Fußball
