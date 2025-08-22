Icon Menü
Fußball-Landesliga: TSV Rain empfängt mit dem FC Stätzling den Angstgegner seines neuen Trainers

Fußball

Rains Coach muss seinen alten Angstgegner überwinden

Fußball-Landesliga: Der FC Stätzling ist Dominik Bobinger aus Wörnitzsteiner Tagen bekannt, aber nicht in guter Erinnerung. Worauf der TSV am Samstag achten muss.
Von Fabian Kapfer
    • |
    • |
    • |
    Rains Trainer Dominik Bobinger hat mit seiner neuen Mannschaft einen starken Saisonstart hingelegt. Gegen Aufsteiger Stätzling soll es den nächsten Dreier geben, doch das dürfte nicht einfach werden.
    Rains Trainer Dominik Bobinger hat mit seiner neuen Mannschaft einen starken Saisonstart hingelegt. Gegen Aufsteiger Stätzling soll es den nächsten Dreier geben, doch das dürfte nicht einfach werden. Foto: Szilvia Izsó

    Auf den TSV Rain wartet innerhalb weniger Tage das zweite Spiel im heimischen Georg-Weber-Stadion. Nach dem 4:0-Sieg über den TSV Dachau am Dienstag ist nun der FC Stätzling am Samstagnachmittag (14 Uhr) zu Gast. Eine Aufgabe, die Rain als Tabellendritter mit 16 Punkten selbstbewusst angehen kann. Für Spielertrainer Dominik Bobinger ist die Partie jedoch kein Selbstläufer, auch weil er mit Stätzling bisher keine besonders guten Erfahrungen gemacht hat.

