Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Landesliga: TSV Rain gibt Sieg gegen FC Stätzling spät aus der Hand

Fußball

Der TSV Rain kassiert gegen Stätzling mit dem Schlusspfiff den Ausgleich

Fußball-Landesliga: Mit der letzten Aktion des Spiels gibt der TSV Rain den Sieg aus der Hand. Die Tillystädter zeigen am Samstag gegen Stätzling zwei Gesichter.
Von Fabian Kapfer
    • |
    • |
    • |
    Die Rainer Mannschaft (vorne rechts in Rot: Dennis Lechner) war gegen Stätzling schon auf der Siegerstraße, doch am Ende wurde es nur ein 1:1.
    Die Rainer Mannschaft (vorne rechts in Rot: Dennis Lechner) war gegen Stätzling schon auf der Siegerstraße, doch am Ende wurde es nur ein 1:1. Foto: Szilvia Izsó

    Am Ende bildete sich eine große Jubeltraube um Johannes Kraus. Der Joker des FC Stätzling köpfte mit der letzten Aktion des Spiels eine Ecke ins Rainer Tor. Kraus stand am zweiten Pfosten nach einer Ecke genau richtig und sicherte seinem Team in der 94. Minute einen späten Punkt. Die Spieler des TSV Rain hingegen saßen fassungslos auf dem Rasen. Das 1:1 (1:0) dürfte sich aus Sicht der Tillystädter wie eine Niederlage angefühlt haben, auch weil die Hausherren über weite Strecken gute Möglichkeiten hatten, ihre eigene Führung auszubauen. Die Gäste sicherten sich durch eine deutliche Leistungssteigerung in Halbzeit zwei einen verdienten Zähler und schenkten Rain das erste Heim-Gegentor der aktuellen Spielzeit ein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden