Der TSV Rain kassiert gegen Stätzling mit dem Schlusspfiff den Ausgleich

Am Ende bildete sich eine große Jubeltraube um Johannes Kraus. Der Joker des FC Stätzling köpfte mit der letzten Aktion des Spiels eine Ecke ins Rainer Tor. Kraus stand am zweiten Pfosten nach einer Ecke genau richtig und sicherte seinem Team in der 94. Minute einen späten Punkt. Die Spieler des TSV Rain hingegen saßen fassungslos auf dem Rasen. Das 1:1 (1:0) dürfte sich aus Sicht der Tillystädter wie eine Niederlage angefühlt haben, auch weil die Hausherren über weite Strecken gute Möglichkeiten hatten, ihre eigene Führung auszubauen. Die Gäste sicherten sich durch eine deutliche Leistungssteigerung in Halbzeit zwei einen verdienten Zähler und schenkten Rain das erste Heim-Gegentor der aktuellen Spielzeit ein.
Fußball
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden