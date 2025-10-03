Viele Fehler und keine Tore bei Rains Heimspiel gegen Manching

In einem schwachen Landesligaspiel trennten sich der TSV Rain und der TSV Manching am Freitagnachmittag leistungsgerecht 0:0-Unentschieden. Die Tillystädter stoppten durch dieses Resultat immerhin die jüngste Flut an Gegentoren (zehn Gegentore in drei Spielen) und bleiben zu Hause weiter ungeschlagen. Dennoch dürften die Rainer mit dem Endergebnis nicht zufrieden sein. Die Mannschaft von Spielertrainer Dominik Bobinger ist nun bereits seit vier Spielen ohne Sieg.

