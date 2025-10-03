Icon Menü
Fußball-Landesliga: TSV Rain und SV Manching trennen sich torlos im Freitagsspiel

Fußball

Viele Fehler und keine Tore bei Rains Heimspiel gegen Manching

Fußball-Landesliga: Im Freitagsspiel agieren der TSV und Manching über weite Strecken viel zu zahnlos. Die Blumenstädter bleiben zu Hause immerhin ungeschlagen.
Von Fabian Kapfer
    Einen fußballerischen Leckerbissen bekamen die Zuschauer der Partie Rain gegen Manching nicht serviert, am Ende hieß es 0:0. In Rot: Rains Lukas Müller.
    Einen fußballerischen Leckerbissen bekamen die Zuschauer der Partie Rain gegen Manching nicht serviert, am Ende hieß es 0:0. In Rot: Rains Lukas Müller. Foto: Szilvia Izsó

    In einem schwachen Landesligaspiel trennten sich der TSV Rain und der TSV Manching am Freitagnachmittag leistungsgerecht 0:0-Unentschieden. Die Tillystädter stoppten durch dieses Resultat immerhin die jüngste Flut an Gegentoren (zehn Gegentore in drei Spielen) und bleiben zu Hause weiter ungeschlagen. Dennoch dürften die Rainer mit dem Endergebnis nicht zufrieden sein. Die Mannschaft von Spielertrainer Dominik Bobinger ist nun bereits seit vier Spielen ohne Sieg.

