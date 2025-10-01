Der TSV Rain kämpft gegen den derzeitigen „Anti-Lauf“

Beim Blick auf die Tabelle der Landesliga Südwest stehen die Fußballer des TSV Rain nach 13 Spielen solide da. Rang sechs und 22 Punkte zeugen von einer bislang guten Saison. Mit den jüngsten drei Partien sind die Tillystädter jedoch überhaupt nicht zufrieden. Zumal es in diesen Spielen zehn der bislang 16 Gegentreffer gab. „Wir haben enorm viele Gegentore bekommen. Das ist eben der große Unterschied zu den ersten Spielen“, sagt der sportliche Leiter Bernd Taglieber. Der TSV möchte es nun an diesem Freitag vor eigenem Publikum wieder besser machen. Dann geht es gegen den Tabellenvorletzten, den SV Manching (Anpfiff um 14 Uhr).

