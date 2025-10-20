TKSV und Wörnitzstein-Berg II tauschen wieder die Plätze

Nach nur einem Spieltag verliert der TKSV Donauwörth die Tabellenspitze in der A-Klasse Nord 2 wieder an den SV Wörnitzstein-Berg II. Im Spitzenspiel gegen Marxheim reichte es für das Team von Trainer Özkan Yildirim nur für ein 0:0. Stadtrivale Wörnitzstein siegte souverän mit 4:0 gegen Kaisheim. Eine herbe Klatsche musste die Zweitvertretung der SG Oberndorf/Eggelstetten hinnehmen. Eintracht T.R.B. bleibt durch seinen Heimsieg gegen die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen auf Tabellenplatz fünf. In der A-Klasse Nord 1 feierten die Jura Kickers II am Tabellenende einen wichtigen Erfolg gegen Konkurrent SC Athletik Nördlingen. Die SG Huisheim/Großsorheim/Hoppingen klettert durch einen souveränen 3:0 Heimsieg auf den vierten Tabellenplatz.

A-Klasse Nord 1, SG Jura Kickers II - SC Athletik Nördlingen 6:3 (4:1). Den Torreigen eröffnete Marco Roßkopf mit einem Doppelschlag (10., 12.). Chris Luderschmid erhöhte auf 3:0 (28.), bevor den Nördlingern der Anschlusstreffer durch Giuseppe Porcari per Elfmeter gelang (40.). Noch vor der Pause traf erneut Luderschmid für die Hausherren (45.+1). Efe Temizel besorgte den zweiten Treffer für die Gäste (48.), doch Fabian Pfeifer (50.) und erneut Roßkopf (72.) sorgten für klare Verhältnisse. Da fiel auch das Eigentor von Michael Adis (70.) zugunsten des SC nicht mehr ins Gewicht. Zuschauer: 70. (AZ)

A-Klasse Nord 1, SG Huisheim/Großsorheim/Hoppingen - SG TSV Möttingen/TSV Mönchsdeggingen II 3:0 (1:0). Den erwartbaren Sieg gegen den Tabellenvorletzten fuhr die SG HGH ein und kletterte damit auf den vierten Platz. Dennoch dauerte es bis zur 37. Minute, ehe Timo Schabert die Hausherren in Front brachte. Maurice Moll (61.) und Janos Steib (85.) machten den Deckel drauf. Zuschauer: 145. (AZ)

A-Klasse Nord 2, Eintracht T.R.B. - SpVgg Brachstadt-Oppersthofen 3:2 (2:0). Nach einem nervösen und ausgeglichenen Spielbeginn beider Mannschaft gingen die Hausherren durch einen schön herausgespielten Angriff durch Felix Gebhard in Führung. Die Gäste wurden durch Distanzschüsse und Standards immer wieder gefährlich. In der 28. Minute mussten sie aber das 2:0 durch Matthias Häckel hinnehmen, dieser verwandelte einen Foulelfmeter. In der zweiten Halbzeit war das Spiel sehr zerfahren, und die Eintracht verpasste es, das Spiel zu entscheiden. Zunächst war es ein berechtigter Foulelfmeter, wodurch auf 2:1 verkürzt wurde. Im direkten Anschluss war es Matthias Häckel der auf 3:1 stellte, danach ließ die Heimelf beste Chancen ungenutzt. In der 90. Minute wurde es nochmal spannend, die Gäste konnten nach einem Kopfballtreffer noch auf 3:2 verkürzen. Zuschauer: 80 (trb)

A-Klasse Nord 2, TKSV Donauwörth - FC Marxheim/Gansheim 0:0 (0:0). Torlos endete das Duell zwischen dem bisherigen Spitzenreiter TKSV Donauwörth und dem FC Marxheim/Gansheim. 100 Zuschauer sahen ein umkämpftes Spiel aber keine Tore. Zuschauer: 100 (AZ)

A-Klasse Nord 2, SV Wörnitzstein-Berg II - SV Kaisheim 4:0 (1:0). Einen souveränen Heimsieg feierte der neue Spitzenreiter gegen Kaisheim. Es dauerte allerdings bis zur 40. Minute, ehe David Märtens die Heimelf in Führung brachte. Bis eine Viertelstunde vor Spielende war die Partie zumindest ergebnismäßig spannend. Dann schraubten Pablo Martin Puerto mit einem Doppelpack (78./88.) und Kevin Denes (80.) das Ergebnis in die Höhe. Zuschauer: 80 (AZ)

A-Klasse Nord 2, SG Amerdingen/Hohenaltheim - SG Eggelstetten/Oberndorf II 12:1 (6:1). Eine richtige Packung kassierte die Zweitvertretung der SG Eggelstetten/Oberndorf in Hohenaltheim. Allein Manuel Gast netzte fünfmal ein (37./39./61./66./69.). Die weiteren Treffer für die Heimelf erzielten Andreas Keßler (1.), Noah Ollmann (15.), Lukas Schildenberger (25./31./48.), Andre Thum (55.) und Benedikt Mühlbacher (84./FE). Den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 6:1 gelang Lennart Stempfle kurz vor der Halbzeitpause. Zuschauer: 90 (AZ)

A-Klasse Augsburg Nord, VfR EM Foret - SV Holzheim/Münster II 7:6 (4:1). 4:0 führte Absteiger Foret nach 20 Minuten, dann glichen die Gäste aus. „Unsere junge Truppe ist leichtfertig geworden und hat einen Gang zurückgeschaltet“, hat auch Foret-Trainer Michael Betz so eine Torflut noch nie erlebt: „Ein Wahnsinn. Und es hätte sogar noch höher ausgehen können, weil wir viele Chancen liegen gelassen haben.“ Die Torausbeute teilten sich Yusuf Aktürk (3), Emre Ulu (2), Murat Alval und Nikolaos Georgantonis. Für die Gäste trafen dreimal Marvin Osman (davon zweimal per Elfmeter), Marco Götz, Patrick Hammerl und Philipp Bürle. Zuschauer: 120. (oli, AZ)