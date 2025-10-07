Warchings Leon Hofmann glücklos beim Moto-Cross der Nationen

Der 23-jährige Weilheimer Leon Hofmann vom ADAC-Ortsclub MV Warching war mit Beifahrer Julian Zimmermann für das Sidecar-Moto-Cross der Nationen im niederländischen Heerde nominiert. Zusammen mit Adrian Peter/Joel Hofmann und Tim Prümmer/Jarno Stegmans bildeten sie eine Mannschaft, die in Qualifikationsrennen am Samstag und drei Rennläufen am Sonntag um die Team-Trophäe kämpfte. Doch das erwies sich als schwierig.

Nachdem sich die Fahrer im freien Training mit dem tiefen Sand anfreunden mussten, wurden drei Qualifying-Läufe in Gruppen à zehn Seitenwagen durchgeführt. In Gruppe A kamen Peter/Hoffmann auf Platz vier, ebenso wie Hofmann/Zimmermann in Gruppe C. Großes Pech hatten Prümmer/Stegmans in Gruppe B: Sie erreichten zwar mit einer unglaublichen Kampfleistung Platz eins nach einem Sturz. Jedoch wurde daraufhin bei Beifahrer Jarno Stegmans ein Schlüsselbeinbruch festgestellt und der Traum von einem vorderen Teamplatz für Deutschland musste begraben werden. So ging es für Peter/Hoffmann und Hofmann/Zimmermann bei den Rennen am Sonntag nur darum, ihr Bestes zu geben.

Moto-Cross der Nationen: Pech für Team Deutschland

Im ersten Rennen mussten Gruppe A und B ran und damit nur Team Peter für Deutschland. Die niederländischen Sandspezialisten Leferink/Vincent und Wijers/van Hal entschieden das Rennen vor den Belgiern Sanders/de Veene für sich. Platz vier ging an Foden/Weinmann (GB) und die hart kämpfenden Peter/Hoffmann erreichten Platz fünf. Im Rennen der Gruppen B und C kam MVW-Pilot Leon Hofmann zum Zug. Wieder schlug das Pech zu: Nach fünf Runden lag das deutsche Team auf Platz sieben, als die Antriebskette riss, was zum Ausfall führte. Die Weltmeister Hermans/van den Bogaart (NL) gewannen vor Wilkinson/Millard (GB) und Wijers/van Hal (NL).

Gruppe A und C mit den Teams Peter und Hofmann bestritten das dritte Rennen. Hofmann/Zimmermann erwischten einen klasse Start und gingen auf Platz sieben in die erste Kurve. Wie auf Schienen und nur mit wenigen Zentimetern Abstand zum Vordermann ging es durch die Sandspuren. Dies wurde Hofmann zum Verhängnis, als ein Gespann vor ihm steckenblieb, er nicht aus der Spur kam und Peter von hinten auflief und den Pulk zusammenschob. So fielen die deutschen Teams zurück. Die mitgereisten deutschen Fans pushten die Fahrer und Hofmann/Zimmermann konnten noch Platz sieben ins Ziel bringen. Peter/Hofmann wurden Zehnte. Gewonnen hat Hermans vor Leferink und Wilkinson. (AZ)

Die Addition der Strafpunkte fiel klar zugunsten der Niederländer aus:

Niederlande (7) Großbritannien (18) Frankreich (36) Belgien (38) Estland (41) Schweiz (52) Italien (70) Dänemark (74) Deutschland (38+DNS) Tschechien (DNS)