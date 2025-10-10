Hitziges Seitenwagen- und Quad-Finale endet im Regenchaos

Dass es kein gutes Wetter geben würde beim Finale zur Deutschen Meisterschaft der Quads und Seitenwagen, war allen Beteiligten aufgrund der Vorhersagen klar. Während die Quads im nordrhein-westfälischen Kleinhau zwei finale Rennen ausfuhren, gab es bei den Seitenwagen nur zwei Trainingsläufe, von denen der zweite wetterbedingt abgebrochen wurde. Fahrer Leon Hofmann vom MV Warching nahm das alle Chancen auf das Treppchen.

Am Renntag regnete es anhaltend. Bei den Quads startete der 20-jährige Paul Maier vom ADAC-Ortsclub MV Warching im ersten Rennlauf sehr gut und fuhr auf Platz vier souverän vom Start bis ins Ziel. Im zweiten Rennen war Maier nach dem Start hinter Luca Stiller auf Platz fünf. Bei dem tiefen Boden gab es aber kaum Stellen, an denen eine zweite Spur ein Überholen zuließ. Nach ein paar Runden kamen technische Probleme mit der Elektrik des Quads hinzu. So zeigte sich Maier am Ende zufrieden mit Platz fünf, was auch in der Tageswertung den fünften Platz bedeutete. In der Wertung zur Deutschen Meisterschaft machte Paul Maier mit dem guten Ergebnis noch zwei Plätze gut und belegt damit Platz sechs unter den 55 Teams.

DM-Endstand nach 16 Läufen: 1. Gwiadzda 270 Punkte, 2. M. Stiller 265, 3. Gieler 237, 4. L. Stiller 170, 5. Roese 160, 6. Maier 156, 7. Tucek 152, 8. Zienecker 125

Seitenwagen-Drama: Leon Hofmann und Julian Zimmermann verlieren Podestchance

Ganz anders lief es bei den Seitenwagen. Der Gesamtführende Tim Prümmer (308 Punkte) verzichtete mit Ersatzbeifahrer Rodolphe Lebreton, wie auch die Dritten in der Meisterschaft Lukas Erlecke und Leon Freygang (211 Punkte), auf das freie Training und wollte erst beim Qualifying die ersten Runden drehen. Als das Qualifying anstand, strichen die Organisatoren dieses wegen einer Unwetterwarnung vom Zeitplan. Als Grundlage für die Startaufstellung zu den Rennläufen bleibt in diesem Fall das Ergebnis im freien Training.

Hier kommt das Reglement ins Spiel: Wer nicht mindestens drei Runden im freien Training oder im Qualifying absolviert hat, darf bei den Rennen nicht starten. Prümmer und Erlecke wären somit nun nicht startberechtigt gewesen. Während das Wetter einerseits nicht besser wurde, die Quads andererseits aber ihre Finalläufe absolvieren konnten, entbrannten hitzige Diskussionen im Seitenwagenlager. Schließlich bestand für Adrian Peter/Joel Hofmann (272 Punkte) noch die Chance auf die Meisterschaft. Leon Hofmann/Julian Zimmermann (201 Punkte) waren noch knapper an Erlecke/Freigang und an Platz drei dran.

Icon vergrößern Leon Hofmann und sein Beifahrer Julian Zimmermann wurde die Chance, in der Endtabelle der Deutschen Meisterschaft auf Rang drei zu kommen, genommen. Foto: Marcus Dums Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Leon Hofmann und sein Beifahrer Julian Zimmermann wurde die Chance, in der Endtabelle der Deutschen Meisterschaft auf Rang drei zu kommen, genommen. Foto: Marcus Dums

Hitzige Diskussion um das Reglement in Kleinhau

Es wollte aber auch niemand einen Titel geschenkt bekommen, weil der Gegner laut Reglement nicht antreten darf. Da wegen des Wetters ohnehin eine völlige Streichung der Rennen im Raum stand, einigten sich die Fahrer mit den Organisatoren, an zwei „Trainingsrennen“ ohne DM-Wertung teilzunehmen, um den Zuschauern etwas zu bieten. Die Meisterschaft war dadurch aber auch bereits entschieden, und nicht alle Fahrer und Fans waren mit der Entscheidung glücklich. Viele forderten eine konsequente Durchführung der Läufe, solange es fahrbar war. Schließlich erreichten Hofmann/Zimmermann mit gedämpfter Motivation im ersten Trainingsrennen Platz fünf. Der zweite Trainingslauf wurde nach zwei Runden wegen des Wetters abgebrochen.

Das Team Hofmann kann sich trotz des Hin-und-Her in Kleinhau über einen tollen vierten Platz unter insgesamt 32 Gespann-Teams in der Deutschen Meisterschaft freuen. (AZ)

DM-Endstand nach 16 Läufen: 1. Prümmer 308 Punkte, 2. Peter 272, 3. Erlecke 211, 4. Hofmann 201, 5. Hengster 192, 6. Weinmann 163, 7. Hoormann 152, 8. Seifert 142, 9. Foden und A. Knübben, je 130