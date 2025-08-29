Icon Menü
TSV Rain muss gegen Schwabmünchen alles geben: Ein Blick auf das Topspiel

Fußball

Warum der TSV Rain in Schwabmünchen „höllisch aufpassen“ muss

Die Landesliga-Kicker des TSV Rain gehen mit voller Teamstärke ins Topspiel gegen den Ligaprimus. Trainer Bobinger begründet, warum er zuletzt nicht mehr auf dem Platz stand.
Von Fabian Kapfer
    • |
    • |
    • |
    Zuletzt war Trainer Dominik Bobinger nicht mehr auf, sondern nur noch neben dem Platz zu sehen. Nun geht es für sein Team ins Spitzenspiel gegen den TSV Schwabmünchen.
    Zuletzt war Trainer Dominik Bobinger nicht mehr auf, sondern nur noch neben dem Platz zu sehen. Nun geht es für sein Team ins Spitzenspiel gegen den TSV Schwabmünchen. Foto: Szilvia Izsó

    Nach den ersten Spielen der neuen Saison lässt sich bilanzieren: Der TSV Rain hat sich in der Landesliga-Saison bisher gut verkauft. Platz zwei nach acht Spieltagen konnte nach dem riesigen Umbruch im Kader wie auch auf der Trainerbank nicht unbedingt vorausgesetzt werden. Verbesserungspotenzial gibt es zwar, wie beim Remis am vergangenen Wochenende gegen den FC Stätzling zu beobachten war, durchaus noch. Trotzdem haben sich die Tillystädter früh in der Saison das Spitzenspiel am Sonntag beim Tabellenführer TSV Schwabmünchen (14 Uhr) erkämpft. Dort erwartet die Rainer wohl der schwerste Gegner der bisherigen Runde.

