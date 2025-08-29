Warum der TSV Rain in Schwabmünchen „höllisch aufpassen“ muss

Nach den ersten Spielen der neuen Saison lässt sich bilanzieren: Der TSV Rain hat sich in der Landesliga-Saison bisher gut verkauft. Platz zwei nach acht Spieltagen konnte nach dem riesigen Umbruch im Kader wie auch auf der Trainerbank nicht unbedingt vorausgesetzt werden. Verbesserungspotenzial gibt es zwar, wie beim Remis am vergangenen Wochenende gegen den FC Stätzling zu beobachten war, durchaus noch. Trotzdem haben sich die Tillystädter früh in der Saison das Spitzenspiel am Sonntag beim Tabellenführer TSV Schwabmünchen (14 Uhr) erkämpft. Dort erwartet die Rainer wohl der schwerste Gegner der bisherigen Runde.

