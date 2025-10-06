Rainer Tischtennis-Herren bleiben ungeschlagen

Tischtennis-Landesligist TSV Rain ist wieder voll auf Kurs: Mit einem sehr überraschenden, dank einer starken kämpferischen Vorstellung aber verdienten Punktgewinn beim favorisierten Verbandsliga-Absteiger Post SV Augsburg (5:5) bleiben die Blumenstädter auch nach drei Spieltagen weiterhin ungeschlagen. Dabei begann die Partie gegen die in Bestbesetzung angetretenen Fuggerstädter alles andere als ideal für die Gäste, die auf den erkrankten Jürgen Genz verzichten mussten.

Nothofer/Weirich fanden gegen Granovskiy/Grönert nie richtig ins Spiel, und auch Wittmeier/Klein kassierten gegen Vogelsang/Wittl trotz Satzbällen in den ersten beiden Durchgängen eine 0:3-Niederlage. Der Zwei-Punkte-Vorsprung der Postler hielt zunächst: Gerhard Wittmeier entschied gegen Jannis Grönert nur den ersten Satz für sich, dagegen riss Marco Klein im entscheidenden fünften Satz gegen Alexander Granovskiy einen 7:9-Rückstand noch herum und verkürzte damit auf 3:1.

Tischtennis: Rains Kapitän Nothofer glänzt in Augsburg – Wittl hadert mit Punktverlust

Vorentscheidend für den weiteren Spielverlauf waren die darauffolgenden Duelle im hinteren Paarkreuz, die nach gleichlautendem Muster verliefen: Sowohl Ersatzspieler Eduard Weirich gegen Tobias Vogelsang als auch Matthias Nothofer gegen den aus dem TSV Rain hervorgegangenen Thomas Wittl gewannen den ersten Satz, verloren anschließend aber die Durchgänge zwei und drei. Beide glichen dann zum 2:2 aus und behielten im entscheidenden fünften Satz die Nerven: Jeweils mit 13:11 gingen die Spiele an die Gäste, sodass es urplötzlich 3:3 stand – nach insgesamt drei jeweils hauchdünn gewonnenen Partien.

Jetzt witterten die Rainer die Chance, etwas Zählbares aus Augsburg mitzunehmen: Wittmeier setzte sich im Duell der Einser mit 3:1 gegen Granovskiy durch, Klein unterlag mit dem gleichen Ergebnis dem an diesem Tag besten Mann in der Halle, Grönert. Und auch in den letzten beiden Einzeln vermochte es keines der beiden Teams mehr, die Gewichte noch entscheidend zu verlagern. Rains Kapitän Nothofer avancierte mit seinem zweiten Einzelerfolg über Vogelsang zum erfolgreichsten Punktesammler der Gäste, Weirich musste Wittl nach vier Durchgängen zum Sieg gratulieren. Somit rettete der Ex-TSVler seinem Post SV wenigstens noch einen Zähler. Die Stimmung war in beiden Lagern nach Spielende jedoch sehr gegensätzlich. Während sich Matthias Nothofer mit dem Ergebnis „super, super zufrieden“ zeigte, sprach Thomas Wittl von einem „unglücklichen Punktverlust“.