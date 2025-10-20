Kampfgeist trotz 1:9 – TSV Rain II scheitert an Titelaspirant Hochzoll

Die erwartet klare Heimniederlage gab es für die Zweite Tischtennis-Mannschaft des TSV Rain gegen den Landesliga-Titelaspiranten TSG Hochzoll. Und dennoch: Trotz des so deutlich wirkenden 1:9 schlichen die Akteure des Gastgebers keineswegs mit hängenden Köpfen aus der Halle, hatten sie doch dem in Bestbesetzung angetretenen Quartett aus Augsburg engagierte Gegenwehr geleistet und ihnen alles abverlangt. Einen gebrauchten Tag erwischte die Rainer Erste im Oberallgäu.

Herren, Landesliga WSW, DJK Seifriedsberg – TSV Rain 8:2. Noch ehe Tischtennis-Landesligist TSV Rain sich bei seinem Gastspiel richtig akklimatisiert hatte, „war der Drops mit 0:6 schon gelutscht“, wie es Kapitän Matthias Nothofer anschließend treffend zusammenfasste. Wobei das Akklimatisieren sich nicht nur auf den Spielort bezieht – die DJK Seifriedsberg trägt ihre Heimspiele im fast doppelt so hoch wie Rain über dem Meeresspiegel gelegenen Blaichach aus –, sondern explizit auch auf die Temperaturen in der dortigen Dreifachturnhalle, die eher an einen Eiskeller erinnerten. So wurden die Rainer wortwörtlich kalt erwischt und mussten bis zum vierten Duell des Tages warten, bis ihnen in Gestalt von Gerhard Wittmeier gegen Marc Heinle überhaupt der erste Satzgewinn gelang. Apropos Heinle: Das Mitwirken des nur sporadisch zur Verfügung stehenden 1850-Punkte-Spielers verstärkte das Quartett der Gastgeber maßgeblich und trug nicht unwesentlich dazu bei, dass der TSV Rain auch im dritten Anlauf ohne etwas Zählbares aus dem Oberallgäu zurückkehrte.

Gerhard Wittmeier verlangt dem Spitzenspieler alles ab

Bis dahin hatten Wittmeier/Klein, Genz/Nothofer und Marco Klein ihre Partien gegen Heinle/Richter, Goell/Mauch und Laurin Goell bereits jeweils klar mit 0:3 verloren, und auch danach wurde es nicht entscheidend besser: Matthias Nothofer gab nach gewonnenem erstem Durchgang die nächsten beiden Sätze gegen Nico Mauch jeweils unglücklich in der Verlängerung ab. Ähnlich lief es bei Jürgen Genz gegen Max Richter (1:3). Positiv anzurechnen war den Gästen, dass sie sich trotz des klaren Rückstandes nicht hängen ließen. Wittmeier war gegen Goell sehr gut im Spiel und verlangte dem seit Mitte März ungeschlagenen DJK-Spitzenspieler beim 9:11, 10:12. 9:11 alles ab.

Anschließend gelang Klein in vier Sätzen gegen Heinle der erste Zähler für die Gäste. Ebenfalls jeweils mit 3:1 endeten auch die beiden letzten Auseinandersetzungen: Genz unterlag dabei Mauch, Nothofer betrieb gegen Richter erfolgreich Resultatskosmetik. Nach der ersten Saisonniederlage geht es für den TSV erst in drei Wochen weiter – dann wartet mit Neuling SV Steinheim erneut ein Gegner aus dem Allgäu auf die Rainer. (wrö)

TSV Rain II verliert etliche Sätze unglücklich in der Verlängerung

Landesliga WSW, TSV Rain II – TSG Hochzoll 1:9. Der Unterschied zeigte sich vor allem dann, wenn es knapp wurde – und das wurde es öfter in dieser Partie, bei der der Aufsteiger aus der Blumenstadt kurzfristig mit Max Bleimayr anstelle von Andreas Grob antrat. Sieben Sätze wurden erst in der Verlängerung entschieden, sechsmal hatten die Gäste aus Hochzoll das bessere Ende dabei für sich.

Mit dem taktischen Winkelzug, das eingespielte Doppel Weirich/Simonis auf Position zwei zu stellen, hatten die Rainer zu Beginn des Spiels Erfolg: Zwar unterlagen Römer/Bleimayr erwartungsgemäß deutlich gegen Teichmann/Marx, doch mit einem 3:1-Erfolg über Thanner/von Hofer sorgten die Gastgeber für den erhofften 1:1-Zwischenstand.

Dass diesem einen Spiel auf der Haben-Seite in den Einzeln keine weiteren folgten, war so manchem aus Sicht des TSV-Teams unglücklichen Spielverlauf geschuldet – am deutlichsten zu sehen bei der Fünfsatz-Niederlage von Wolfgang Römer gegen Paul Marx, als der Gästespieler seine drei Sätze jeweils in der Verlängerung an Land zog. Ähnlich knapp war es im ersten Durchgang auch für Thomas Simonis, bei dem der fünfte Satz gegen Moritz von Hofer 9:11 endete. Gute Ansätze zeigte auch Eduard Weirich beim 1:3 gegen Hochzolls Einser Jörg Teichmann und Max Bleimayr über weite Strecken gegen Tobias Thanner. Im zweiten Einzeldurchgang waren dann Römer (0:3 gegen Teichmann), Simonis (1:3 gegen Thanner) und Bleimayr (1:3 gegen von Hofer) ohne echte Siegchance, während Kapitän Weirich gegen Marx beim 2:3 sehr knapp dran war.

Weiter geht es für die TSV-Zweite in drei Wochen, wenn das Gastspiel beim Mitaufsteiger TSV Aichach II ansteht. (wrö)