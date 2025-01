Diese Apps bereichern den Alltag in Donauwörth

Diskussionen über eine Donauwörth-App gibt es immer wieder. Was in anderen Gemeinden, längst Realität ist, lässt in Donauwörth auf sich warten. So hat beispielsweise die deutlich kleinere Nachbarstadt Harburg längst eine digitale Sammelstelle für das Stadtgeschehen. Bis es in Donauwörth soweit ist, können Interessierte aber auf ein breites Spektrum an einzelnen Apps zurückgreifen. Diese Anwendungen bereichern heute schon den Alltag in Donauwörth und laden zum Entdecken ein.

Anja Volkwein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis