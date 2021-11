Eine Donauwörth-App soll kommen

Plus Donauwörths CSU fordert die Stadt auf, eine App in Auftrag zu geben. Die Donauwörth-App soll den Bürgern langfristig viele Behördengänge und Frust ersparen.

„Digital stecken wir noch in den Kinderschuhen“ – Joachim Facklers Worte sind klar und deutlich auf die Frage, wie er die Entwicklung hin zum „digitalen Rathaus“ in Donauwörth empfinde. Erste Schritte würden zaghaft unternommen, das schon, aber der große Wurf, der sei bislang nicht dabei gewesen um den Menschen der Stadt das Leben mittels Digitalisierung merklich einfacher zu gestalten, meint der CSU-Stadtrat.