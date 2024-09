FC Staudheim marschiert weiter vorneweg

Es bleibt dabei, am FC Staudheim kommt in dieser Saison in der Fußball-A-Klasse Neuburg niemand vorbei - zumindest bislang. Spielertrainer Marco Schütt schoss den VfR Neuburg II mit einem Vierpack ab, nachdem er bereits in der Vorwoche dreimal getroffen hatte. Mit einem Punkt begnügen musste sich der SV Bayerdilling, während die SG Holzheim/Münster II erneut unterlag.

SV Bayerdilling – BSV Berg im Gau II 2:2 (1:1). Die Heimelf war von Beginn an besser im Spiel und hatte durch Andreas Förg den ersten Abschluss, der aber drüber ging. In der 13. Minute wurde dann SVB-Kapitän Fabian Werner im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Patrick Hein sicher zum 1:0. Im Anschluss spielten die Hausherren weiter nach vorne, hinten liefen sie allerdings immer wieder in Konter. Kurz vor der Pause war es Benedikt Schmeißer, der aus kurzer Distanz zum etwas glücklichen 1:1 einschob. Im Anschluss verpasste Jonas Roger die erneute Führung für Bayerdilling. BSV-Torwart Niklas Müller klärte die Kopfballverlängerung gerade noch zur Seite.

Nach dem Seitenwechsel hatte der SVB weiterhin mehr Ballbesitz, Berg im Gau beschränkte sich aufs Kontern. In der 70. Minute überschlugen sich dann die Ereignisse. Erst klärten die Gäste nach einem Gewühl im Strafraum auf der Torlinie, ehe sie im Gegenzug eiskalt zuschlugen. Nico Schlingmann ging allein auf Keeper Jan Sprater zu, umspielte ihn und schob ein. Berg im Gau versuchte, die knappe Führung über die Zeit zu bringen. Doch in der Nachspielzeit glich Simon Clari nach einem Freistoß zum verdienten 2:2 aus. Zuschauer: 100. (svb)

FC Staudheim – VfR Neuburg II 4:0 (2:0). Der Gastgeber startete furios und ging nach neun Minuten in Führung. Spielertrainer Marco Schütt war per Kopf nach einer Ecke erfolgreich. Kurz darauf versuchten es die Gäste ebenfalls mit einem Kopfball nach einer Standardsituation, doch trafen nur das Gebälk. Nach einer knappen halben Stunde wurde Thomas Zach im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Schütt ließ sich nicht zweimal bitten und schnürte per Elfmeter seinen Doppelpack. Noch vor der Halbzeit gelang ihm gar ein lupenreiner Hattrick: Erneut war er nach einem ruhenden Ball mit dem Kopf zur Stelle. In Hälfte zwei schaltete der FCS dann einen Gang zurück und suchte sein Glück in Kontern. So auch in der 89. Spielminute, als Dominik Sager uneigennützig querlegte und der „Mann des Tages“, Marco Schütt, seinen vierten Treffer in diesem Match erzielte. Zuschauer: 80. (fcs)

SV Weichering – SG Holzheim/Münster II 4:1: Der SV Weichering setzte sich im Heimspiel gegen die Zweitvertretung der SG Holzheim/Münster souverän mit 4:1 durch. Maximilian Kerner und Michael Mandlmeier besorgten die 2:0-Halbzeitführung. Stefan Kühling konnte im Anschluss zwar verkürzen. Doch Markus Andruschek (78.) und Mirsad Nezirovic per Elfmeter (93.) machten aus SVW-Sicht alles klar. Zuschauer: 80. (AZ)