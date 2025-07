Ein vegetarischer Rundgang über das Reichsstraßenfest

Ob Bratwurstsemmel, Currywurst oder Döner, die beliebtesten Gerichte auf dem Reichsstraßenfest waren vor zwei Jahren die Fleischgerichte. Auch einige fleischlose Gerichte sind aber auf dem Fest ebenfalls zu finden. Ein kulinarischer Rundgang über das Reichsstraßenfest zeigt: Vegetarisches Essen ist recht weit verbreitet, veganes gibt es nur vereinzelt.

Beim Reichsstraßenfest können sich Besucher über vegetarische Alternativen freuen

Vom Rathaus kommend begrüßt Christiane Kickum am Stand des Stadtladens die Besucher und Besucherinnen auf der Reichsstraße. Sie präsentiert das hausgemachte und einzige Vegetarische dort: die berühmten Kaspressknödel. Gegenüber beim Cana Café gibt es ebenfalls Alternativen ohne Fleisch. „Die beiden vegetarischen Kaiserschmarrn sind bei uns auf der Karte, es sind die Renner“, sagt Inhaber Andreas Nitsche. Ein Stück weiter die Straße entlang bietet Mai Thuy‘s Imbiss vegetarische Frühlingsrollen an. „Die gehen immer, und die Nudeln sind sogar vegan“ so Eder Thuy. Bei Ivo Ivanov vom Bistro Simple kommen Vegetarier ebenfalls auf ihre Kosten: zwei von den drei Parlenki, den bulgarischen Fladenbroten vom Grill, sind ohne Fleisch.

Gegenüber vom Liebfrauenmünster beim Rahmflegg gibt es Flammkuchen – sowohl mit als auch ohne Fleisch. Seit ein paar Jahren bereitet der Stand die Speise auch komplett vegan zu. „Das wird mit Guacamole und Tofu nur frisch zubereitet“, sagt eine Verkäuferin. Etwa ein Drittel der Kundschaft interessiere sich für die vegane Alternative.

Beim Bistro Mexx holen sich nicht nur Vegetarier Chili-Cheese-Fries oder Ofenkartoffeln mit Quark, auch Menschen mit Unverträglichkeiten werden hier fündig. „Gestern waren mehrere Personen da, die kein Gluten vertragen haben“, berichtet Betreiberin Nicole Schneider. Diese hätten sich das Pulled-Pork-Sandwich dann ohne Brot bestellt. „Wir stellen das Essen so zusammen, dass es zu dem Kunden passt“, fügt Schneider hinzu. Beim Essenstand „Zum Dicken Bär“ finden Interessierte neben Kässpatzen den einzigen vegetarischen Burger auf dem Reichsstraßenfest. Dieser komme bei der Kundschaft gut an, sagt Verkäuferin Silvia Loch.

Reichstraßenfest in Donauwörth: Süßes ist meist Vegetarisch oder Vegan

Am oberen Ende der Reichsstraße verkauft Walter Neumüller allerlei Süßwaren. Von den 20 Nusssorten seien beinahe alle vegan, berichtet er, „Nur die Mandeln mit Kokos sind es nicht.“ Neumüller achtet bei seinen Süßwaren zudem auf Nachhaltigkeit. So bietet er an seinem Stand unter anderem Lebkuchenherzen mit Bio-Gütesiegel an.

Die Gummibärchen „Saure Pommes" gibt es schon lange auf dem Reichstraßenfest, vegan sind sie erst seit kurzem.

Insgesamt sei die Nachfrage nach veganen Süßwaren bisher eher gering gewesen, erzählt Neumüller weiter. Am Stand nebenan, der ebenfalls Neumüller gehört, finden Besucher Crêpes und die ungarische Spezialität Langos angeboten. Je nach Belag sind diese ebenfalls vegetarisch.