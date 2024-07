Stadt will Pläne für Deponie bei Monheim voranbringen

Seit Ende vergangenen Jahres bewegt die geplante Erweiterung der Monheimer Erdaushub-Deponie, für die eine größere Fläche Wald gerodet werden müsste, die Gemüter in der Jura-Stadt. So wurde etwa eine Bürgerinitiative (BI) gegründet. Nach einer ersten Informationsveranstaltung im Februar gab es weitere Gespräche und Ideen, die nun bei einem zweiten Termin in der Stadthalle präsentiert wurden. Mit rund 250 Gästen kamen in etwa halb so viele Besucher wie im Februar.

Thomas Unflath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deponie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis