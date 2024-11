Mit Glitzer und Glamour startet die Wemdosia Wemding in den Fasching

Am Samstagabend lud die Faschingsgesellschaft Wemdosia zur Faschingseröffnung in die Stadthalle ein. Unter dem Motto „Glitzer & Glamour“ feiert diese in der kommenden Saison das 66-Jährige Jubiläum. Die ehemaligen Prinzenpaare wurden verabschiedet und langjährige und engagierte Mitglieder und Tänzer mit dem Wemdosia-Verdienstorden geehrt. Als besonderen Gast durfte die Gesellschaft im Saal den Vize-Präsidenten der Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsvereine (BSF), Mike Tögel, begrüßen, der an einige Tänzer der Wemdosia den BSF-Verdienstorden übergab.

Die verschiedenen Gruppen der Wemdosia zeigten einige kurze Ausschnitte aus ihrem neuen Programm, sodass die Besucher sich schon einen Eindruck auf die kommende Saison machen konnten. Während des Abends sorgten auch immer wieder die Wemdosia-Kasperle für Schmunzeln und Applaus im Publikum. Highlight war das neue Männerballett, welches ihr Können in einem kurzen Ausschnitt zeigte und Lust aufs Männerballett-Turnier machte.

Neues Prinzenpaar der Wemdosia Wemding vorgestellt

Für große Spannung sorgte die Vorstellung der neuen Prinzenpaare der Wemdosia. Den kleinen Hofstaat regieren in der Saison 2024/2025 Prinzessin Sarah vom Land der strahlenden Sonne und Prinz Gabriel von den glitzernden Birketbergen. Die Vorstellung des großen Prinzenpaares wurde spektakulär inszeniert. Anfänglich herrschte aber etwas Verwirrung: Ein Prinzenpaar aus den Reihen der Zuschauer erklärte sich kurzerhand selbst. Davon war die vermeintliche Prinzessin aber begeisterter von ihrem Job als ihr Prinz. Letztlich konnte doch noch das richtige Prinzenpaar im Scheinwerferlicht vorgestellt werden.

Den großen Hofstaat regieren in diesem Jahr Prinzessin Aylin vom Ursprung des Lebens sowie Prinz Paul der Glanzvolle vom Asbacherhof. Während die Prinzessin beruflich für den Wemdosia-Nachwuchs sorgt, ist der Prinz in der Technik bestens eingebunden. Die beiden Prinzenpaare setzen das diesjährige Thema mit ihrer Garderobe aus dem Hause Anjas Lust auf Mode vollkommen um.

Aftershow-Party in Wemding ging bis in die frühen Morgenstunden

Der Anspruch der Wemdosia ist klar: Mehr Glitzer und Glamour soll sich im kommenden Fasching im ganzen Ries nicht finden lassen. Nach Übergabe des Rathausschlüssels von Bürgermeister Martin Drexler wurde die Regentschaft der Prinzenpaare über Wemding während der Faschingssaison offiziell. Bei der anschließenden Aftershow-Party feierten die Faschingsbegeisterten bis in die frühen Morgenstunden.

Die Veranstaltung war der Auftakt für eine lange Faschingssaison im kommenden Jahr. Die Termine der Wemdosia sind auf der Homepage unter www.wemdosia.com zu finden oder auf den Flyern, welche in den Wemdinger Geschäften ausliegen. (AZ)