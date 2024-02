Weiberfasching in Wemdinger Stadthalle ein voller Erfolg

Die Wemdosia hat in diesem Jahr am Lumpigen Donnerstag eine Premiere gewagt. Der Andrang der Narren war groß.

Die Wemdosia hat in diesem Jahr am Lumpigen Donnerstag eine Premiere gewagt: Das Faschingstreiben des Vereins fand nicht im Zelt auf dem Marktplatz, sondern in der Stadthalle statt. Die Resonanz war überwältigend, berichtet Robin Fackler, der Präsident der Faschingsgesellschaft.

Bereits im Vorfeld hätten sich so viele Narren zum Weiberfasching-Spektakel angemeldet, dass die Wemdosia kurzfristig reagiert habe: Statt nur im Foyer der Stadthalle zu feiern, wurde die Party auf diese ausgeweitet. Die Organisatoren nahmen ein Hallenteil dazu. Im Laufe des Abends kamen Fackler zufolge über 400 Gäste, die sich von DJ Christof Öhm musikalisch unterhalten ließen. Viele seien erst in Lokalen in der Stadt gewesen und dann in der Halle erschienen, berichtet Robin Fackler. Die Maskenprämierung dort gewann die Gruppe "Die wilde 13", deren Mitglieder als Weihnachtsbäume durch den Abend wandelten. Das Weiberfasching-Fazit des Präsidenten: "Wir hätten nicht gedacht, dass das schon im ersten Jahr so gut ankommt." Deshalb werde es 2025 in jedem Fall eine Neuauflage geben.

Die Stadthalle in Wemding war beim Weiberfasching gut gefüllt. Foto: Fackler

Das große Finale der närrischen Saison in Wemding steigt am Faschingsdienstag: Um 13.30 Uhr startet der Gaudizug durch die Altstadt. Anschließend wird auf dem Marktplatz getanzt und gefeiert. (wwi)