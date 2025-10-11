Wigald Boning schwimmt auch in der Wörnitz

Wigald Boning ist nicht zu stoppen. Seit 1195 Tagen stieg der Comedian jeden Tag, im Sommer wie im Winter, ins Wasser, um zu schwimmen oder zumindest, wie er sagt, zu baden. Ehe er davon im Rahmen der Donauwörther Kulturtage im Zeughaus berichtete, fügte er einen 1196. Tag hinzu: Boning stieg unter der Friedensbrücke in Donauwörth in die Wörnitz – und präsentierte sich frisch geduscht einem spaßfreudigen Publikum.

Der rhetorisch ausgeklügelte und wortwitzig gut verpackte Bericht, nachzulesen in seinem Buch „Herr Boning geht Baden“, von seinen Wassererfahrungen bei jedem Wetter war gespickt mit schonungsloser Selbstironie, Situationskomik und einer Selbsterfahrung zwischen sportlichem Ehrgeiz und folgenreicher Selbstüberschätzung.

Wigald Boning schwimmt im Regenrückhaltebecken des Flughafens in Hannover

Nichts konnte den Komiker bisher davon abhalten: In der Saale wich er ins Wasser geworfenen Gartenabfällen und Butterbroten aus, am Berliner Hauptbahnhof unfreundlichen Binnenschiffern und in der Alster Sportbooten. Als vermutlich erster Mensch überhaupt schwamm er im Regenrückhaltebecken des Hannoveraner Flughafens. Dass darin das Spritzwasser nach dem Enteisen von Flugzeugen geleitet wird, hat er wohl erst später erfahren. Boning führt seine „Eis-Resistenz“ seither darauf zurück.

Doch was treibt Boning an? In Corona-Zeiten ist er mit Familie an den Ammersee gezogen. „Da dachte ich, mit diesem See vor der Haustür muss man ja irgendwas anstellen“. erzählte er. „Ich hatte Probleme mit einer verkalkten Schulter und alle möglichen Therapien ausprobiert“, berichte Boning. Siehe da: Er hat seine Schulter vollständig kuriert, „durch das Schwimmen in kaltem Wasser“, sagt zumindest sein Orthopäde. Aber jetzt habe er Arthrose.

Wigald Boning berichtet in Donauwörth von Herausforderungen als Schwimmer

Als TV-Moderator und Fernsehliebling ist der Neu-Herrschinger viel unterwegs. Da ist Einfallsreichtum gefragt. Manches wird zur Herausforderung: Wenn er zum Beispiel in Thailand (bei einem Dreh mit Verena Poth) in einer Kloake schwimmt oder auf dem Weg zum Flughafen in New York noch schnell in den East River springt. Alles hat in Bayern begonnen: bei einem 24-Stunden-Schwimmen in Haar bei München. Da sei er unter den Ersten gelandet, musste dann aber einen Rückschlag hinnehmen: Bei einer Bodensee-Durchquerung benötigte er mehr als sieben Stunden, was ihm den Titel „Weltmeister im Langsamschwimmen“ einbrachte. Schöne Badeerlebnisse fallen Boning schnell ein: Bergseen oder aber sein „Abtauchen“ bei der Krönung von König Charles in der Themse, unbemerkt von Scharfschützen...

Die Herausforderungen habe er alle gemeistert, erzählt Boning. „Ein Schwan im Wörthsee, der mich davon abhalten wollte, ins Wasser zu steigen. Ich habe auf ihn eingeredet, alles versucht, freundlich, aber auch in scharfem Ton. Erst als ich in schwäbischer Mundart mit ihm sprach, machte er den Platz frei.“ Natürlich geht Boning auch im Winter ins Wasser. Er schlägt Löcher in die Eisdecke, hat aber auch Erfahrung mit heißem Wasser. Ein völlig schwachsinniges Experiment habe zur Ohnmacht geführt, als er das Wasser in einem Bottich auf mehr als 40 Grad erhitzte. Als seine Frau das dritte Kind zur Welt brachte, war guter Rat teuer. Noch vor der Fahrt zur Entbindung ins Krankenhaus stieg Boning ganz kurz in einen zuvor vorsorglich erworbenen Zuber auf der Terrasse. Das Wasser schwappte über und lief ins Schlafzimmer, was seine Frau so kommentierte: „Die Fruchtblase ist schon geplatzt.“