Glatte Straßen: Zahlreiche Unfälle im Landkreis Donau-Ries

Der Wintereinbruch am späten Nachmittag und Abend des Sonntags hat in Teilen des Landkreises Donau-Ries für glatte Straßen gesorgt. In der Folge passierten gleich mehrere Unfälle. Der Schwerpunkt lag im Jura im Bereich der Gemeinde Kaisheim und der Stadt Monheim. Die vorläufige Bilanz allein im Gebiet der Polizeiinspektion Donauwörth lautet so: Bei den registrierten Unglücken summiert sich der Sachschaden auf mindestens 65.000 Euro. Zwei Personen erlitten Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden.

Ein erster Unfall auf winterlichen Straßen passierte am Sonntag bereits um 13.50 Uhr im südlichen Ries. Ein 32-Jähriger war laut Polizei mit seinem Pkw bei „feuchtglatten“ Verhältnissen auf der Staatsstraße zwischen Großsorheim und Alerheim unterwegs und beschädigte an der Brücke bei Heroldingen durch ein Abkommen von der Fahrbahn insgesamt vier Leitplankenfelder. Der Gesamtschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Frontalzusammenstoß am Berger Kreuz: 30.000 Euro Schaden durch Unfall

Um 16.25 Uhr prallte bei Schneetreiben am Berger Kreuz der B2 eine 39-Jährige mit ihrem Auto in den aus Richtung Kaisheim entgegenkommenden Wagen eines 70-Jährigen, der in der Folge des Frontalzusammenstoßes noch gegen mehrere Verkehrseinrichtungen geschleudert wurde. Beide Pkw waren in der Folge nicht mehr fahrtbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich hier auf ungefähr 30.000 Euro. 18 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Berg waren zur Ausleuchtung der Unfallstelle im Einsatz.

Um 16.30 Uhr kam ein 33-Jähriger mit seinem Pkw auf der B2 auf Höhe der Anschlussstelle Kaisheim-Nord wegen wohl nicht angepasster Geschwindigkeit auf Schneematsch ins Schleudern und prallte gegen die Mittelinsel an der Abfahrtspur. An Pkw sowie Verkehrseinrichtungen entstand ein Schaden von geschätzten 4000 Euro.

Bei Unfall in Kaisheim rutschen zwei Autos ineinander

Um 16.39 Uhr rutschte ein Autofahrer in den Kreisverkehr am Kaisheimer Weg, Richtung Heidebrünnl-Kapelle. Um 16.45 Uhr prallten auf der Kaisheimer Hauptstraße zwei Autos seitlich ineinander, wodurch ein Schaden von mindestens 10.000 Euro entstand. Beide Beteiligte (66 und 37) gaben jeweils an, dass der andere Pkw auf den Gegenstreifen geraten sei.

Um 16.50 Uhr kam das Auto eines 34-Jährigen auf der Staatsstraße zwischen Monheim und Rögling wegen laut Polizei zu hoher Geschwindigkeit auf glattem Untergrund nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte über den Gegenstreifen in einen Begrenzungsgraben. Die 32-jährige Beifahrerin und eine 53- jährige Mitfahrerin wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Dort stellten sich die Verletzungen als nicht sehr schwerwiegend heraus. Der Sachschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Kräfte der Monheimer Feuerwehr waren während der Bergung des Pkw vor Ort.

Um 20.17 Uhr rutschte auf der B2, zwischen dem Weiler Schöttle und dem Kaisheimer Berg, bei einsetzendem Schneefall der Wagen einer 20-Jährigen nach rechts von der Straße und landete im Grünstreifen. Um 20.30 Uhr untersteuerte das Auto eines 34-Jährigen in einer glatten Kurve am Maierberg in Berg und prallte gegen den Zaun eines Anwesens, was einen Schaden von etwa 4000 Euro zur Folge hatte.

Am späten Abend ist die B2 zwischen Kaisheim und Monheim glatt

Von etwa 23.30 Uhr an gingen bei der Polizei Notrufe über eine glatte und stark verschneite Fahrbahn auf der B2 zwischen dem Kaisheimer Berg und Monheim ein. Hier kam es bis zum Eintreffen der Räumdienste zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei appelliert, sowohl die persönliche Fahrweise als auch die Ausrüstung des Fahrzeugs - wenn noch nicht geschehen - an die Wintersaison anzupassen. Dazu gehören unter anderem Profiltiefe der Winterbereifung, wintertaugliches Wischwasser, funktionierende und saubere Lichter, bereits bei Abfahrt freie Scheiben sowie eine entfernte Schneeschicht von Fahrzeugoberflächen. (AZ)