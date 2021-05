Mit Anhänger ohne Kennzeichen unterwegs

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Dasing stellt die Polizei fest, dass an einem Anhänger das Kennzeichen fehlt.

Am Freitagabend fiel einer Streifenbesatzung in der Laimeringer Straße in Dasing ein Pkw-Gespann auf, an dessen Anhänger kein amtliches Kennzeichen montiert war.

Fahrzeugkontrolle in Dasing: Kennzeichen am Anhänger fehlt

Im Rahmen der Fahrzeugkontrolle stellte sich laut Polizei heraus, dass der Anhänger kurz vorher erworben worden war und ohne die erforderliche Zulassung oder ein "rotes Kennzeichen" überführt werden sollte. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Zulassung zu.

