Unfallflucht: Unbekannter beschädigt geparktes Auto und flieht

Auf einem Supermarktparkplatz an der Lechhauser Straße in Friedberg wurde am Dienstag ein Auto beschädigt. Der Verursacher des Schadens kümmerte sich allerdings nicht um die Regulierung, sondern floh einfach. Der betroffene blaue Renault war gegen 12 Uhr von seinem 22-jährigen Besitzer vor dem Supermarkt abgestellt worden.

Polizei sucht nach Unfallflucht in Friedberg nach dem Täter

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte dieser den Schaden, als er gegen 12.30 Uhr zurückkehrte. Die Beschädigung ist am hinteren Stoßfänger des Autos und wird mit etwa 1000 Euro beziffert. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zum Unfallflüchtigen unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

