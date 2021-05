Merching

vor 18 Min.

Zerkratztes Auto in der Kolpingstraße: Polizei sucht Zeugen

Ein weißer Ford Mondeo wurde in Merching an der Front beschädigt. Wer den Schaden verursacht hat, ist unbekannt.

Ein Ford Mondeo parkt in der Merchinger Kolpingstraße. Am Wochenende wird das Auto an der Front zerkratzt, der Sachschaden ist hoch.

