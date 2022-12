Mit diesen Sorgen blicken Gastronomen auf die Weihnachtszeit

Plus Der Advent läuft gut für die Gastronomen im Landkreis Aichach-Friedberg an. Aber steigende Heiz- und Warenpreise stellen sie vor Herausforderungen.

Mit Weihnachtsfeiern von Firmen und Vereinen und Festessen zusammen mit der Familie ist die Weihnachtszeit ein wichtiges Geschäft für die Gastronomie. Wirtsleute aus dem Wittelsbacher Land reden darüber, welche Veränderungen sie durch Corona und Energiekrise spüren und wie sie in die Weihnachtszeit starten.