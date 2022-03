So sieht das neue Bürgerhaus mit Kindertagesstätte in Laimering aus

Plus Für Laimering geht ein Herzenswunsch in Erfüllung. Der Architekt stellt Pläne für den Neubau vor. Bürgermeister Wiesner erklärt, warum die Kita dominiert.

Erstmals wurde jetzt im Gemeinderat der Öffentlichkeit ein Blick auf das künftige Laimeringer Bürgerhaus mit Kita gewährt. Das Kissinger Architekturbüro Mach hatte nach Gesprächen mit Vertretern der Gemeinde, mit Bürgern und Vereinsmitgliedern eine Grobplanung erstellt und verbildlicht.