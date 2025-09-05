Was die Fusion der Sozialstationen Mering und Landsberg bringt

Frisch aus dem Urlaub kommt Stephanie Tomschi und ist voller Zuversicht. Die Zusammenlegung der beiden Sozialstationen Mering und Landsberg liegt schon etwas zurück und hat sich als gute Entscheidung bewährt, wie die Geschäftsführerin versichert. Als die Caritas Augsburg Solidarwerk (CAS) und die Caritas Augsburg Betriebsträger GmbH (CAB) in einer Pressemeldung diesen Schritt bekanntgaben, kam das für die Öffentlichkeit überraschend. „In der Überlegung war dies aber schon seit Anfang des Jahres“, informiert Tomschi.
Mering/Landsberg
