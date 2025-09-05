Icon Menü
Die Sozialstationen Mering und Landsberg gehören nun zusammen

Mering/Landsberg

Was die Fusion der Sozialstationen Mering und Landsberg bringt

Mit der Fusion zur Caritas-Sozialstation Mering-Landsberg soll die Qualität der Pflege gestärkt werden. Die Geschäftsführerin und das Team äußern sich positiv.
Von Heike John
    Geschäftsführerin Stephanie Tomschi zeigt auf der Übersichtskarte das große Einzugsgebiet, das nun mit der Zusammenlegung der beiden Sozialstationen entstanden ist.
    Frisch aus dem Urlaub kommt Stephanie Tomschi und ist voller Zuversicht. Die Zusammenlegung der beiden Sozialstationen Mering und Landsberg liegt schon etwas zurück und hat sich als gute Entscheidung bewährt, wie die Geschäftsführerin versichert. Als die Caritas Augsburg Solidarwerk (CAS) und die Caritas Augsburg Betriebsträger GmbH (CAB) in einer Pressemeldung diesen Schritt bekanntgaben, kam das für die Öffentlichkeit überraschend. „In der Überlegung war dies aber schon seit Anfang des Jahres“, informiert Tomschi.

