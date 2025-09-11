Erstens Seniorenradeln mit dem Quartiersmanager in Mering

Bei strahlendem Spätsommerwetter startete die erste Seniorenradel-Tour des Quartiersmanagers für Seniorenarbeit Alexander Jungmann vom Marktplatz. Pünktlich um 10 Uhr ging es mit sieben rüstigen Radlern und Radlerinnen los, verabschiedet von der an diesem Tag verhinderten Seniorenbeauftragten Christine Maier.

Hinaus ging es zunächst die Untersberger Straße bis zum Kreisel in der südlichen Feldmark und ab dort rechts ab auf dem Radweg entlang der kleinen Straße durch die Felder. Hier gab es den ersten geplanten Stopp: Ein 89-jährige Teilnehmer erzählte etwas über den Wandel durch den seit den 1940er Jahren mehr und mehr aufgestauten Fluss für die hiesige Landwirtschaft. Nächster Halt war am versteckt gelegenen Schwanensee, einem kleinen, aus zwei ehemaligen Kiesgruben entstandenen Naturschutzgebiet. Ein gerade mediterranes Flair erwartete die Gruppe am Mandichosee, wo am kleinen Jachthafen eine ausgiebige Kaffee-Pause eingelegt wurde.

Senioren-Radeltour legt Pause am Mandichosee ein

Der 87-Jährige bewies auch hier seine großen regionalen Kenntnisse; war er doch der Einzige, der Jungmanns Frage nach der Herkunft des Namens Mandichosee beantworten konnte und sich damit sein Freibier - ein alkoholfreies Weizenbier verdiente: „ein früher Vorfahr aus Merching“. So war es: Der Name geht auf einen bajuwarischen Fürst aus der Zeit des Übergangs zwischen Antike und Mittelalter zurück, der einstmals für Merching und 2003 eben für den Merchinger Stausee namensgebend war.

Auf der Staumauer ging es dann über das Wehr in die bei Königsbrunn gelegene Meringer Au, den größtenteils unter Naturschutz stehenden südwestlichsten Zipfel des Augsburger Stadtwalds. Am Wildpferd- oder Przewalski-Gehege stieß, wie verabredet, Bürgermeister Florian Mayer zur Gruppe, der mit dem Dienst-E-Bike nachgekommen war. Jungmann, der seit Jahren u. a. auch Führungen für das Augsburger Umweltbildungszentrum durchführt, gab der Gruppe eine Kurzführung zu den seltenen Pferden (weltweit gibt es nur 2500 Exemplare).

Senioren aus Mering sehen bei Radeltour die seltenen Przewalski-Pferde

Zur Freude der Teilnehmer zeigten sich auch alle drei Hengste Marlon, Solongo und Carlo. Weniger erfreulich war der Anblick der Schäden, die der Hagelschauer am 26. August 2023 im Pferdegehege ausgelöst hatte: Viele der alten Kiefern waren ganz oder auf der Südwestseite entnadelt, immer wieder sah die Gruppe gefällte oder nur noch als Stümpfe stehen gelassene Exemplare. Jungmann berichtete über die aktuellen Aufforstaktionen des Landschaftspflegeverbands, neben nachgezüchteten Kiefern erstmals auch mit dem Klimawandel angepassten Laubgehölzen.

Ein weiteres Highlight war auf der Rückfahrt die unglaublich artenreiche Königsbrunner Heide. Ihren gebührenden Abschluss fand die Tour in der Waldgaststätte Friedenau, zwischen Stausee und Mering. Bürgermeister Florian Mayer Mayer übernahm großzügig eine Runde diverser Kaltschalen und bei Speis und Trank kam man überein, auch im kommenden Jahr beim Meringer Seniorenradeln wieder dabei sein zu wollen. (AZ)