Freianlagenplanung am Erweiterungsbau in Merching startet

Mit einer Gegenstimme beschloss der Merchinger Rat, mit der Planung der Freianlage am Erweiterungsbau der Grund- und Mittelschule zu beginnen. Idealerweise soll der Plan noch dieses Jahr fertiggestellt werden. Architektin Sabine Vareille rechnet damit, dass das neue Gebäude Anfang 2026 betriebsbereit wird.

Doch ohne fertige Planung sei es nicht möglich, eine Betriebserlaubnis für den Neubau zu erhalten, erläuterte Isabella Geiger von der Verwaltung Merching. Besonders die Rettungswege müssen vorliegen. Der Rat stimmte mehrheitlich dafür, das niedrigste Angebot in Höhe von rund 30.800 Euro anzunehmen. Monika Scheibenbogen sagte, dass es nach Gesprächen mit dem Lehrerkollegium wünschenswert sei, den Pausenhof wieder nach Grund- und Mittelschule zu trennen. In diese Detailfragen wollte Bürgermeister Helmut Luichtl zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht einsteigen, er versprach aber, den fertiggestellten Plan dem Rat vorzulegen.

Kalkulation der Hebesätze

Aufgrund der jüngsten Grundsteuerreform wurden die neu festgesetzten Hebesätze für die Grundsteuer A und B nach den aktuellen Messbeträgen neu berechnet. In Merching bleiben sie dieses Jahr nach Ratsbeschluss noch unverändert: Denn der Gemeinde fehlen noch einige Daten, für die noch keine neuen Messbescheide übermittelt wurden. Zudem ist der Gemeinde bekannt, dass dem Finanzamt einige Widersprüche und Änderungsanträge eingereicht wurden, die noch nicht neu veranlagt sind. Deshalb empfahl die Verwaltung, die aktuellen Hebesätze für das Jahr 2026 noch zu belassen und stattdessen im Herbst 2026 eine neue Hochrechnung vorzunehmen, um nicht mehrfach eine Anpassung vornehmen zu müssen. Josef Failer bekräftigte die Empfehlung und war auch selbst der Ansicht, lieber später eine Lösung zu finden, solange man nichts Konkretes sagen könne. Dem schloss sich der Rat einstimmig an.

Wertstoffhof bekommt Aufenthaltscontainer

Das Landratsamt hatte einen Bauantrag zur Errichtung eines Aufenthaltscontainers und einer Überdachung für die Wertstoffsammelstelle Merching gestellt. Dies wurde im Rat sehr positiv und ohne Gegenstimme angenommen: Josef Failer zeigte sich über die Investition des Landratsamtes sehr erleichtert, denn auch eine Schließung des Wertstoffhofes war bereits mal im Gespräch gewesen. Auch eine elektronische Anbindung sei gesichert, konnte Bürgermeister Luichtl nach Rückfrage von Martin Wecker Auskunft geben. Aktuell befindet sich an der Stelle, an der der Aufenthaltscontainer errichtet werden soll, ein Bauwagen.