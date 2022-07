Friedberg

18:00 Uhr

Rundgang zeigt: Die neue Vinzenz-Pallotti-Schule wird ein Vorzeige-Bau

Plus Zum Jahresende soll die Schule am Friedberger Volksfestplatz fertig sein. Es ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Bauwerk. Bei einem Rundgang gibt es erste Einblicke.

Von Ute Krogull

Wer am Friedberger Volksfestplatz vorbeikommt, sieht, dass der Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule weit vorangeschritten ist. Aber erst bei einem Baustellenrundgang erschließen sich die vielen Besonderheiten des aktuell größten Bauprojekts des Landkreises. Diese reichen von der Klinker-Fassade über die theaterähnliche Aula, Räumen im Untergeschoss rund um einen großen Innenhof bis zur raffinierten Kühlung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen