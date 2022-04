Der Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule kommt gut voran

Corona und die Materialknappheit bremsen gerade fast alle Baustellen. Wie sieht es mit der Friedberger Pallotti-Schule aus?

Am Volksfestplatz entsteht mit dem Neubau des Förderzentrums Vinzenz-Pallotti-Schule durch den Landkreis mehr Lernraum für 250 Schülerinnen und Schüler. Aktuell werden am Schulgebäude in der letzten Teilfläche die Arbeiten am Gründach sowie an der Gebäudehülle die letzten Montagearbeiten an den Fassaden ausgeführt, damit demnächst das Fassadengerüst abgebaut werden kann. Der Baufortschritt bei der Sporthalle ist weiter vorangeschritten. Dort ist das Gerüst schon weg.

In die Vinzenz-Pallotti-Schule am Friedberger Volksfestplatz sollen die Schülerinnen und Schüler zum Jahresende einziehen. Foto: Ute Krogull

Innen erfolgt in beiden Gebäuden derzeit der Ausbau mit den Trockenbau-, Estrich-, Fliesen- und Parkettarbeiten sowie diversen Haustechnikgewerken. Die Baustelle liegt laut Landratsamt trotz der widrigen Umstände ( Corona, Materialknappheit, Ukraine-Krieg, schlechtes Wetter, etc.) im Zeitplan, sodass der Umzug planmäßig zum Jahreswechsel erfolgen kann.

Friedberger Pallottischule ist das größte Projekt des Landkreises

Auch der Kostenrahmen von 34,5 Millionen Euro kann voraussichtlich eingehalten werden. Laut Landratsamt kam es gelegentlich zu Materialengpässen (z.B. bei Elektrokabel), die jedoch durch früh- und rechtzeitiges Handeln und Disponieren des Projektteams und der ausführenden Firmen größtenteils kompensiert werden konnten. Bei dem Bau des Förderzentrums handelt es sich um das aktuell größte Bauprojekt des Landkreises.