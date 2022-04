Friedberg

vor 5 Min.

Griechisches Lokal Limani eröffnet in der Friedberger Kussmühle

Freuen sich über die Eröffnung des griechischen Lokals Limani in der Friedberger Kussmühle: (von links) Umberto Freiherr von Beck-Peccoz und Jürgen Greinwald (beide Brauerei Kühbach), Wirt Leonidas Kalkanteras, Christian Gumpp, Eigentümer der Kussmühle, und sein Sohn Marcel Gumpp.

Plus Diana und Leonidas Kalkanteras bewirten jetzt in dem Friedberger Traditionslokal die Gäste. Es gibt aber nicht nur griechische Küche.

Von Ute Krogull

Im Jahr 1647 wurde die Friedberger Kussmühle erstmals urkundlich erwähnt, viel hat sie in dreieinhalb Jahrhunderten erlebt. Aktuelle Neuigkeit: Nachdem die langjährige Wirtin Angelika Indich 2021 aus Altersgründen aufhörte, ist nun das griechische Lokal Limani von Diana und Leonidas Kalkanteras eingezogen. In Friedberg herrscht Aufregung: Griechisch in der Kussmühle, geht das?

