Jugendliche stürzt beim Reiten – ihr Pferd wird vom Auto erfasst

Eine 16-Jährige ist in Friedberg von ihrem Pferd gefallen. Das Tier lief anschließend ohne sie über eine Straße und stieß frontal mit einem Auto zusammen.

Die Jugendliche ritt am Mittwochnachmittag auf einem Feldweg nahe der St.-Anton-Straße, als sich ihr Pferd erschreckte. Sie rutschte aus dem Sattel und fiel auf den Boden. Das Pferd lief ohne sie weiter auf die Fahrbahn und wurde frontal von einem Auto erfasst, das in Richtung Stätzling unterwegs war. Das Tier starb noch am Unfallort – obwohl es sofort tierärztlich behandelt wurde.

Die 72-jährige Autofahrerin musste von Rettungskräften leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die junge Reiterin kam zur gesundheitlichen Abklärung mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 7500 Euro. (mit dpa)