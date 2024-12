Nach schwerem Unfall in Dasing: Wie gefährlich sind Pferde?

Bei einem tragischen Unfall am Sonntag ist eine 24 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Sie führte auf einem Pferdehof in Dasing ein Pferd auf der Koppel, als sie von dem Tier umgestoßen wurde. Das Pferd lief über die am Boden liegende Frau und verletzte sie dabei schwer. Zahlreiche Statistiken und Untersuchungen verschiedenster Art zeigen: Der Umgang mit Pferden und der Pferdesport sind mit einem hohen persönlichen Risiko verbunden.

